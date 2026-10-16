Над Севастополем сбили четыре БПЛА
Днем 16 октября над территорией Севастополя ликвидировали четыре беспилотника. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, военные, противовоздушная оборона и мобильные огневые группы в очередной раз отразили атаку со стороны ВСУ. В результате нейтрализации вражеских беспилотников никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры города также не отмечается.
Он напомнил жителям и гостям Севастополя, что при обнаружении обломков или целого беспилотника не стоит к ним подходить. Рекомендуется сразу звонить по номеру 112.