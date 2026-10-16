Владелец рынков «Воронежский» и «Придача» подготовит корректировку межевания в Северном микрорайоне

По данным Rusprofile, Владимир Петрович Воронин зарегистрирован в Воронежской области, начало деятельности — 18 июня 2009 года. Всего, по данным сервиса, господин Воронин является или являлся руководителем 15 организаций, учредителем 12 организаций, а также связан с 23 компаниями. По данным Rusprofile, ему принадлежит 100% долей ООО «Рынок "Воронежский"» — компании с уставным капиталом 10 тыс. руб., зарегистрированной в 2014 году на Московском проспекте. По итогам 2025 года при нулевой выручке ее прибыль составила 19 млн руб.