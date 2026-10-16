Владелец рынков «Воронежский» и «Придача» подготовит корректировку межевания в Северном микрорайоне
Администрация Воронежа разрешила подготовку изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Шишкова, Хользунова и Московским проспектом. Документацию после этого проверит управление главного архитектора мэрии, затем ее вынесут на общественные обсуждения. Это следует из постановления, оказавшегося в распоряжении «Ъ-Черноземье».
Инициатором корректировки стал индивидуальный предприниматель Владимир Петрович Воронин, полный тезка крупного воронежского бизнесмена, которому принадлежит рынок «Воронежский» и ряд других фирм. Работы финансируются за его счет. Площадь территори межевания — 106,9 га. Размещение новых объектов капитального строительства в рамках этих изменений не предусмотрено, цель — определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. Срок подготовки — год.
По данным Rusprofile, Владимир Петрович Воронин зарегистрирован в Воронежской области, начало деятельности — 18 июня 2009 года. Всего, по данным сервиса, господин Воронин является или являлся руководителем 15 организаций, учредителем 12 организаций, а также связан с 23 компаниями. По данным Rusprofile, ему принадлежит 100% долей ООО «Рынок "Воронежский"» — компании с уставным капиталом 10 тыс. руб., зарегистрированной в 2014 году на Московском проспекте. По итогам 2025 года при нулевой выручке ее прибыль составила 19 млн руб.
Среди прочих его активов — ООО «УК "Рынок Придача"» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом), где господину Воронину принадлежит 56% долей (5 600 руб. из 10 тыс. руб. уставного капитала). Выручка в 2025 году — 138 млн руб., прибыль — 5,7 млн руб.
Также в периметре собственности господина Воронина — ООО «Фирма Рав» (производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок; доля 50%, выручка 101 млн руб., прибыль 117 тыс. руб.), ООО «Торговый дом "Рав Колор"» (торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах; доля 50%, выручка 19 млн руб., прибыль 801 тыс. руб.), а также две фирмы по аренде и управлению собственным или арендованным имуществом.