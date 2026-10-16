Ипподром экс-премьера КЧР и санаторий «Машук Аква-Терм» передали в собственность Ставрополья
Санаторий «Машук Аква-Терм» в Железноводске и компания «Насиб», управляющая Пятигорским ипподромом, перешли из федеральной собственности в собственность Ставропольского края. Росимущество передало региону 100% долей в обоих обществах, сообщила пресс-служба ведомства.
Соглашение о передаче активов подписали исполняющая обязанности руководителя территориального управления Росимущества в Ставропольском крае Анастасия Бокова и министр имущественных отношений региона Александр Мясоедов. Распоряжения о передаче объектов подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 сентября. Согласно документам, Росимущество и правительство края должны были завершить передачу «Машук Аква-Терм» в течение двух месяцев, а «Насиба» — в течение трех месяцев.
Росимущество стало владельцем санатория «Машук Аква-Терм» в ноябре 2025 года после решения Ленинского районного суда Екатеринбурга об обращении в доход государства активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. До этого санаторий принадлежал екатеринбургскому ООО «Базис», занимающемуся строительством жилых и нежилых зданий. Эта компания также перешла государству в рамках судебного разбирательства по иску Генпрокуратуры к предпринимателям.
Компания «Насиб» перешла в собственность РФ в сентябре 2025 года. Актив связан с Владимиром Кайшевым, бывшим председателем правительства Карачаево-Черкесской Республики, занимавшим этот пост в 2008–2010 годах. В сентябре 2025 года Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества господина Кайшева и связанных с ним лиц. В перечень вошли Пятигорский ипподром, которым управляет «Насиб», Пятигорский молочный комбинат, агрофирма «Село имени Г. В. Кайшева», недвижимость и земельные участки.
В марте 2024 года ФСБ сообщила о задержании участников предполагаемой преступной группы, среди которых был Владимир Кайшев. По версии следствия, фигуранты, включая бывших сотрудников Минэкономразвития РФ и ставропольских предпринимателей, были причастны к незаконному завладению предприятием по производству минеральной воды. В августе 2025 года прокуратура Ставропольского края направила в суд уголовное дело о создании преступного сообщества, вымогательстве, мошенничестве, краже и превышении должностных полномочий. Среди обвиняемых — Владимир Кайшев, его брат Юрий Кайшев, бывший гендиректор Пятигорского молочного комбината Константин Сухарев и экс-директор департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития РФ Игорь Храновский.
ООО «Профессиональная санаторно-курортная компания “Машук Аква-Терм”» зарегистрировано в Железноводске в августе 2003 года и занимается санаторно-курортной деятельностью. По итогам 2025 года чистая прибыль общества составила 277,5 млн руб., что на 17,6% меньше, чем годом ранее.
ООО «Насиб» зарегистрировано в Пятигорске в марте 2018 года. Основной вид деятельности компании — аренда и управление недвижимостью. Согласно отчетности общества, в 2025 году его чистый убыток сократился в 3,2 раза, до 4,4 млн руб.