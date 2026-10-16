Ипподром экс-премьера КЧР и санаторий «Машук Аква-Терм» передали в собственность Ставрополья

В марте 2024 года ФСБ сообщила о задержании участников предполагаемой преступной группы, среди которых был Владимир Кайшев. По версии следствия, фигуранты, включая бывших сотрудников Минэкономразвития РФ и ставропольских предпринимателей, были причастны к незаконному завладению предприятием по производству минеральной воды. В августе 2025 года прокуратура Ставропольского края направила в суд уголовное дело о создании преступного сообщества, вымогательстве, мошенничестве, краже и превышении должностных полномочий. Среди обвиняемых — Владимир Кайшев, его брат Юрий Кайшев, бывший гендиректор Пятигорского молочного комбината Константин Сухарев и экс-директор департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития РФ Игорь Храновский.