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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Ярославль

Пожар на производстве в Ярославле повредил кровлю и сушильную установку

14 октября на улице Камышовой в Ярославле произошел пожар в производственном здании. В результате повреждены помещение сушильной установки и участок кровли над ней, смежные помещения закопчены на площади 75 кв. м. Об этом сообщили в МЧС России по региону.

МЧС России по Ярославской области

На месте работали 27 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Пострадавших нет.
По предварительным данным дознавателей МЧС, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. Проводится проверка.
Виктория Самко