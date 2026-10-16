Пожар на производстве в Ярославле повредил кровлю и сушильную установку
14 октября на улице Камышовой в Ярославле произошел пожар в производственном здании. В результате повреждены помещение сушильной установки и участок кровли над ней, смежные помещения закопчены на площади 75 кв. м. Об этом сообщили в МЧС России по региону.
На месте работали 27 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Пострадавших нет.
По предварительным данным дознавателей МЧС, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. Проводится проверка.