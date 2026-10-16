Жена как система

Анна Григорьевна долго не могла взять в толк, что происходит с ее мужем. Ей, знавшей, сколько он вынес — крепость, эшафот, ссылку, потерю брата и первой жены,— казалось непостижимым, почему этот же человек не в силах вовремя остановиться за рулеткой и не поставить на кон последний талер. Она воспринимала это почти как унижение, недостойное его характера, и ей мучительно было признавать такую слабость в любимом человеке. Но постепенно она поняла: дело не в безволии. Это была страсть, которая захватывает целиком,— стихийная, неподвластная даже твердому характеру. С ней оставалось только смириться и смотреть на игру как на болезнь, против которой нет лекарства. Анна берет под свой контроль доступ к деньгам, планирует поездки так, чтобы рядом не было казино, ведет постоянный учет. Весной 1871 года, проигравшись в Висбадене в пух и прах, Достоевский отправил жене покаянное письмо — и больше к рулетке не возвращался.