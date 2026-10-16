В Перми дан старт движению по второй очереди моста через Егошиху
В краевой столице 16 октября было отрыто движение по второй очереди моста через Егошиху на ул. Революции, сообщает минтранс региона. Строительство объекта стартовало в октябре 2025 года и было завершено за год, генподрядчиком проекта выступило филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 123». Сооружение, как и первая очередь моста, состоит из девяти опор и восьми пролетов.
Для пешеходов предусмотрен широкий тротуар, вдоль проезжей части установлено 30 новых опор освещения. Всего на объекте за время строительства уложено 4,9 тыс. кубометров бетона, установлено 680 м барьерного и 700 м перильного ограждения. Для автомобилистов дорога расширилась с четырех до шести полос. Вторая очередь поможет разгрузить существующее сооружение, по которому ежедневно проезжает свыше 40 тыс. автомобилей. Весной следующего года будут начаты работы по ремонту первой очереди моста. Как сообщает минтранс, в течение зимы по ней будет продолжаться движение. В следующем сезоне рабочим предстоит отремонтировать и усилить опоры, обновить мостовое полотно и деформационные швы, заменить барьерное ограждение. Финальным этапом станет покраска двух сооружений.