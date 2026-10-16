Фигурант дела о продаже частей тел из морга Александровской больницы ушел на СВО
Учредителя компании «Анабиос» Станислава Маслова освободили из-под стражи
Расследование уголовного дела в отношении учредителя петербургской компании «Анабиос» Станислава Маслова приостановили после того, как он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий. Предпринимателя освободили из-под стражи по ходатайству воинской части, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Станислава Маслова обвиняют в причастности к незаконному получению тел умерших и их частей из морга Александровской больницы за взятки. По версии следствия, он и его неустановленные сообщники ежемесячно передавали заведующему патологоанатомическим отделением больницы Андрею Кавецкому 500 тыс. руб. за предоставление биоматериалов для коммерческого использования.
Как сообщал «Ъ», Маслова и Кавецкого задержали в начале февраля 2026 года. Суд отправил обоих под стражу. По данным следствия, части тел передавали коммерческим организациям для использования в косметологии, хирургии и стоматологии. Кроме того, в помещениях морга проводили платные учебные курсы по танатопрактике — подготовке тел умерших к прощанию.
После освобождения Маслова из-под стражи второй фигурант дела, Андрей Кавецкий, продолжает находиться в СИЗО, уточнил собеседник издания.