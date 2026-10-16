Фигурант дела о продаже частей тел из морга Александровской больницы ушел на СВО

Станислава Маслова обвиняют в причастности к незаконному получению тел умерших и их частей из морга Александровской больницы за взятки. По версии следствия, он и его неустановленные сообщники ежемесячно передавали заведующему патологоанатомическим отделением больницы Андрею Кавецкому 500 тыс. руб. за предоставление биоматериалов для коммерческого использования.