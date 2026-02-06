Фигурантов дела о продаже биоматериалов трупов арестовали в Петербурге

Октябрьский районный суд избрал меру пресечения заведующему патологоанатомическим отделением Александровской больницы Андрею Кавецкому и учредителю ООО «Анабиоз» Станиславу Маслову. Они пробудут в СИЗО до 4 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Кавецкий и Маслов стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям о превышении должностных полномочий, взяточничестве, подстрекательстве к превышению должностных полномочий. По информации следствия, заведующему патологоанатомическим отделением Александровской больницы ежемесячно платили не менее 500 тыс. рублей за передачу частей тела умерших людей.

Фигурантов задержали 6 февраля и предъявили обвинение. На судебном заседании они возражали против удовлетворения ходатайства следователя. Суд отправил Кавецкого и Маслова под арест на два месяца.

Татьяна Титаева