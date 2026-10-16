В Крыму инфляция снизилась до 13,2%

Значительнее всего подорожали яйца. Это связано с сокращением их предложения из-за уменьшения объемов местного производства. Подорожали и рыбопродукты, к этому привело снижение объемов вылова рыбы по стране в целом. Вместе с тем подешевел сахар, его запасы в стране сезонно увеличились.