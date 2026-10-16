В Крыму инфляция снизилась до 13,2%
В Республике Крым годовая инфляция замедлилась до 13,26%, это выше, чем по стране в целом, — 6,35%. Цены в сентябре снизились по сравнению с августом на 0,35%, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.
Больше всего в сентябре снизилась стоимость непродовольственных товаров. Услуги подешевели меньше. При этом цены на продукты увеличились. С исключением сезонности цены в первый месяц осени выросли после снижения в августе.
Значительнее всего подорожали яйца. Это связано с сокращением их предложения из-за уменьшения объемов местного производства. Подорожали и рыбопродукты, к этому привело снижение объемов вылова рыбы по стране в целом. Вместе с тем подешевел сахар, его запасы в стране сезонно увеличились.
Стоимость моторного топлива продолжила снижаться благодаря наращиванию объемов поставок. Инструменты и оборудование дешевели пять месяцев подряд. В то же время рост цен продемонстрировали телерадиотовары из-за ослабления рубля летом и затрат компаний на покупку импортных компонентов для производства.
Кроме того, услуги санаторно-оздоровительных объектов и пассажирского транспорта подешевели. Это связано со снижением спроса на отдых в Крыму из-за уменьшения туристического потока. Одновременно стали дороже услуги образования, что связано с пересмотром стоимости обучения в начале учебного года.