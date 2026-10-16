Эксперты оценят состояние ЛОС в ходе спора «РВК-Воронеж» и «Новостроя» на 880 млн рублей

Перед экспертами поставлен широкий круг вопросов: соответствуют ли объемы и виды работ, отраженные в актах КС-2, фактически выполненным на объекте; какие работы выполнены за пределами договора и проектно-сметной документации; имеют ли место недостатки качества и относятся ли они к скрытым, устранимым или неустранимым; какие причины, связанные с действиями заказчика, делали выполнение работ невозможным.