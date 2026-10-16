Эксперты оценят состояние ЛОС в ходе спора «РВК-Воронеж» и «Новостроя» на 880 млн рублей
Арбитражный суд Воронежской области назначил строительно-техническую экспертизу по делу в споре между ООО «РВК-Воронеж» и самарским ООО «Новострой» вокруг реконструкции Левобережных очистных сооружений (ЛОС). В его рамках подрядчик требует с водоканала 822,8 млн руб. Это следует из картотеки арбитража.
Проведение экспертизы поручено ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». Срок — 70 рабочих дней с даты вынесения определения, до 14 января 2027 года. Осмотр ЛОС должен пройти в течение месяца. Рассмотрение дела отложено на 18 ноября. Стоимость составит 5,5 млн руб. — по 2,75 млн руб. с каждой стороны.
Перед экспертами поставлен широкий круг вопросов: соответствуют ли объемы и виды работ, отраженные в актах КС-2, фактически выполненным на объекте; какие работы выполнены за пределами договора и проектно-сметной документации; имеют ли место недостатки качества и относятся ли они к скрытым, устранимым или неустранимым; какие причины, связанные с действиями заказчика, делали выполнение работ невозможным.
Также эксперты оценят торкретирование (нанесение бетонного раствора под давлением сжатого воздуха) трех аэротенков, работы по откачке и очистке ила, демонтаж железобетонных конструкций гидромолотом, применение коэффициентов на стесненные условия, разницу индексов цен, а также полноту проектных работ и стоимость фактически пригодного результата.
К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены управление финансово-бюджетной политики администрации Воронежа, Контрольно-счетная палата Воронежской области, публично-правовая компания «Фонд развития территорий» и управление Федерального казначейства по региону.
Как сообщал «Ъ-Черноземье» этим летом, концессионер и подрядчик обвиняют друг друга в систематическом нарушении обязательств, просрочках и невыплатах. В самарском «Новострое» уверены, что водоканал сам затягивал сроки, а готовность отдельных объектов составляет 85–99%. Перенос сроков в самом водоканале связывали с «технологической сложностью модернизации действующих сооружений» и «многоуровневой схемой финансирования».