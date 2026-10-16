Убийца вышел в самоволку
В Ростове восемь лет назад маньяк Давид Сарабашян убил свою последнюю жертву
16 октября 2018 года в ростовском микрорайоне Суворовском пропала Маргарита Кузьминова. Молодая женщина ненадолго вышла из дома, однако обратно не вернулась. Через три дня тело обнаружили в овраге неподалеку от велосипедной дорожки. Следователи установили, что ростовчанку изнасиловали и задушили, а преступник забрал ее вещи, пытаясь представить произошедшее как нападение с целью ограбления. В материале «Ъ-Ростов» — о том, как Давид Сарабашян убил пять женщин, как 18 лет скрывался за образом обычного ростовчанина, и почему его преступления удалось связать только после последнего убийства.
Давид Сарабашян родился в 1981 году и вырос в хуторе Ленинаван Мясниковского района Ростовской области. По рассказам односельчан, в школе он учился средне, занимался борьбой и внешне не выделялся среди сверстников. Позднее именно физическая подготовка позволяла ему быстро подавлять сопротивление выбранных жертв.
После призыва Сарабашян служил в Ростове-на-Дону, в подразделении при военном госпитале. С этим периодом следствие связало первые два убийства. По материалам дела, оба раза военнослужащий самовольно покидал расположение части, а после преступлений незаметно возвращался обратно.
Первое доказанное нападение произошло в апреле 2000 года. Жертвой стала 32-летняя Ольга Королькова. Женщина проводила подругу до автобусной остановки в районе Военведа. По версии обвинения, Сарабашян встретил ее возле улицы Оганова, предложил познакомиться, а после отказа ударил, утащил в безлюдное место, изнасиловал и задушил ремнем. Тело обнаружили неподалеку от жилых домов.
Поскольку рядом располагались воинские части, следователи проверяли военнослужащих. Однако командование сообщило, что личный состав во время преступления находился на месте. Сарабашян получил формальное алиби: его самовольное отсутствие либо не заметили, либо решили скрыть. Как впоследствии сообщал «Ъ», при расследовании было установлено, что один из командиров подтвердил правоохранительным органам присутствие срочника в части. Публичных данных о привлечении этого офицера к ответственности нет.
В октябре 2000 года Сарабашян совершил второе убийство. Его жертвой стала 27-летняя женщина. Преступление вновь произошло после самовольного ухода из части и по схожему сценарию. После нападения военнослужащий вернулся на службу, а расследование двух эпизодов не привело к установлению подозреваемого. Спустя годы генетические исследования позволили связать биологические следы, оставленные на местах преступлений, с одним человеком, https://www.kommersant.ru/doc/4244696
Вернулся домой за жертвой
В ноябре 2001 года Сарабашян приехал в родной Ленинаван. Там он встретил несовершеннолетнюю, возвращавшуюся домой после дискотеки. Девушку нашли погибшей в заброшенном помещении. Тело обнаружили подростки, игравшие неподалеку в футбол.
Сарабашян снова не оказался среди основных подозреваемых. После преступления он не пошел домой, где его могли увидеть родственники или соседи, а вернулся в воинскую часть. Жители Ленинавана продолжали воспринимать его как обычного молодого человека.
Убийство школьницы первоначально рассматривалось в ряду других нераскрытых нападений на девушек, совершенных в Ростове и его окрестностях в начале 2000-х. После ареста Сарабашяна следователи проверяли его возможную причастность к другим преступлениям этой серии. Однако доказательств, позволяющих предъявить ему новые обвинения, получено не было. Некоторые из тех убийств позднее связали с другими преступниками.
После демобилизации Сарабашян женился и переехал в Ростов. В июле 2003 года он напал на 41-летнюю женщину на улице Малиновского. По материалам дела, преступник изнасиловал и задушил ее. Этот эпизод оказался последним доказанным убийством перед длительным перерывом.
В течение следующих 12 лет Сарабашян не совершал преступлений, которые следствие смогло бы доказательно включить в серию. Он жил с женой и детьми, работал на стройках и в дорожной службе. Соседи описывали его как спокойного семьянина. Длительный перерыв стал одной из причин, по которой преступления долго не связывали между собой: убийства происходили в разных местах, между ними проходили месяцы, а затем годы.
Женщина, которая выжила
В марте 2015 года Сарабашян напал на 29-летнюю ростовчанку на улице Петренко в Суворовском. Женщина оказала активное сопротивление, закричала и смогла вырваться. На помощь подоспели прохожие, которые вызвали полицию.
Сарабашяна доставили в отдел. Его данные внесли в информационные базы, однако оснований для заключения под стражу правоохранители тогда не нашли. В публикациях участников расследования говорится, что полноценное уголовное преследование по факту нападения первоначально не началось. Спустя три года информация о задержании помогла следователям сузить круг подозреваемых после убийства Маргариты Кузьминовой. Как сообщает «Ъ», в окончательное обвинение эпизод 2015 года вошел как покушение на изнасилование.
Почему после нападения на выжившую женщину Сарабашян вновь оказался на свободе, остается одним из главных вопросов к истории расследования. К тому моменту он уже совершил пять убийств, но старые дела не были сведены в единую серию. ДНК задержанного либо не сопоставлялась со всеми архивными образцами, либо совпадение не было своевременно установлено.
Сам факт задержания, однако, оставил информационный след. Если в 2000 году Сарабашян избежал проверки благодаря сообщению командования воинской части, то в 2015-м его фамилия впервые оказалась в полицейских учетах в связи с нападением на женщину.
Последняя прогулка
Вечером 16 октября 2018 года Сарабашян находился в Суворовском. По его последующим показаниям, он пил пиво на улице, когда увидел одинокую женщину. Маргарита Кузьминова вышла из дома и разговаривала по телефону. Сарабашян напал на нее, использовав свернутую куртку, чтобы лишить сопротивления. После этого он изнасиловал и задушил потерпевшую, забрал принадлежавшие ей вещи и скрылся, сообщал «Ъ-Ростов». https://www.kommersant.ru/doc/4244696
Исчезновение Маргариты вызвало широкий общественный резонанс. К поискам присоединились сотни добровольцев из Ростова, Аксая, Батайска и Таганрога. Они обследовали пустыри, лесополосы, недостроенные здания и берега водоемов. На первых этапах следствие проверяло знакомых погибшей, в том числе ее бывшего молодого человека, однако его алиби подтвердилось.
Очевидцы сообщили, что видели возле дома Маргариты незнакомого мужчину. Следователи сопоставили описание с лицами, ранее попадавшими в поле зрения полиции за нападения на женщин. Так в материалах вновь появилась фамилия Сарабашяна.
Решающую роль сыграли генетические исследования. Биологические следы, обнаруженные при расследовании убийства Маргариты, совпали с образцами, сохранившимися по делам прошлых лет. Следствие получило доказательства того, что преступления 2000-х и нападение в Суворовском совершил один человек. Окончательно круг замкнулся после получения образца ДНК Сарабашяна.
Его задержали в ноябре 2018 года. Помимо результатов экспертиз, следствие располагало показаниями очевидцев, видевших подозреваемого рядом с домом Маргариты. Во время допросов Сарабашян признал причастность к последнему убийству, а затем рассказал о преступлениях 2000, 2001 и 2003 годов, писал «Ъ».
Старые дела заговорили
После признания следователям предстояло отделить достоверные показания от возможного самооговора. Сарабашяна вывозили на места преступлений, где он показывал маршруты, описывал обстановку и сообщал детали, которые не публиковались в СМИ. Его слова сопоставляли с протоколами осмотров, заключениями экспертов и архивными вещественными доказательствами.
Ключевым элементом обвинения стали генетические экспертизы. Они связали Сарабашяна как минимум с несколькими эпизодами, совершенными с большим временным разрывом. Остальные показания подтверждались совокупностью обстоятельств: описанием мест, способом нападения и деталями, известными только следствию и преступнику.
Работавший над делом ветеран следственных органов Абу Магомедов в интервью, опубликованном в январе 2026 года, рассказал об особенностях общения с задержанным. По его словам, Сарабашян охотнее шел на контакт, если следователь начинал разговор с простой шутки. Подобный прием позволял снизить напряжение и перейти к обсуждению конкретных эпизодов. Новых жертв или ранее неизвестных преступлений в этом интервью названо не было.
Судебно-психиатрическая экспертиза признала Сарабашяна вменяемым. При этом ему диагностировали расстройство сексуального предпочтения в форме садизма. По мнению экспертов, преступления носили осознанный характер: нападавший выбирал безлюдные места, использовал удушение, скрывал следы и возвращался к обычной жизни, пишет «Ъ-Ростов». https://www.kommersant.ru/doc/4244696
В ходе расследования появились и другие эпизоды сексуального насилия. Некоторые из них не дошли до суда: уголовное преследование было прекращено из-за истечения сроков давности. Сколько именно таких эпизодов проверялось и при каких обстоятельствах они произошли, официально подробно не раскрывалось.
Пожизненное с поправками
Дело рассматривал Южный окружной военный суд. Такая подсудность объяснялась тем, что часть преступлений Сарабашян совершил во время прохождения военной службы. Заседания проходили в закрытом режиме, поскольку обвинение касалось преступлений против половой неприкосновенности, а одной из погибших было 16 лет.
Сарабашяну предъявили обвинение в убийстве пяти женщин, сопряженном с изнасилованиями, насильственных действиях сексуального характера, покушении на изнасилование и краже. На предварительном следствии он дал признательные показания, однако в суде признал вину лишь частично.
14 мая 2020 года суд признал его виновным и назначил пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Приговор подсудимый выслушал молча, закрывая лицо капюшоном.
Защита обжаловала решение. 5 августа 2020 года Апелляционный военный суд изменил приговор. Из него исключили состояние алкогольного опьянения как отягчающее обстоятельство. Сарабашяна также освободили от наказания за кражу в связи с истечением срока давности, а срок по покушению на изнасилование сократили до двух лет и десяти месяцев.
На окончательное наказание эти изменения не повлияли: пожизненное лишение свободы осталось в силе. Карточка дела фиксирует изменение обвинительного приговора, но не отмену вывода о виновности в пяти убийствах.