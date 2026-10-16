Убийца вышел в самоволку

16 октября 2018 года в ростовском микрорайоне Суворовском пропала Маргарита Кузьминова. Молодая женщина ненадолго вышла из дома, однако обратно не вернулась. Через три дня тело обнаружили в овраге неподалеку от велосипедной дорожки. Следователи установили, что ростовчанку изнасиловали и задушили, а преступник забрал ее вещи, пытаясь представить произошедшее как нападение с целью ограбления. В материале «Ъ-Ростов» — о том, как Давид Сарабашян убил пять женщин, как 18 лет скрывался за образом обычного ростовчанина, и почему его преступления удалось связать только после последнего убийства.