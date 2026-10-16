Число самозанятых на Ставрополье выросло на 34%
Количество плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), состоящих на учете в налоговых органах Ставропольского края, на 1 октября 2026 года достигло 306 тыс. человек. Это на 77,3 тыс., или 33,8%, больше, чем на 1 июля 2025 года, когда в регионе насчитывалось 228,7 тыс. таких налогоплательщиков. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».
Поступления НПД за январь—сентябрь 2026 года составили 1,55 млрд руб., увеличившись на 27,5%, или на 334,8 млн руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В УФНС уточнили, что сведения о количестве зарегистрированных плательщиков актуальны на 7 октября 2026 года.
Налог на профессиональный доход могут применять физические лица и индивидуальные предприниматели без наемных работников, если их годовой доход не превышает 2,4 млн руб. Ставка составляет 4% при получении доходов от физических лиц и 6% — от организаций и индивидуальных предпринимателей. Самозанятым не нужно подавать налоговую декларацию, а налог рассчитывается на основании сформированных чеков. В сентябре 2026 года ФНС также сообщала о возможности настроить автоплатеж в приложении «Мой налог»: налог автоматически списывается с привязанной банковской карты в установленный срок.