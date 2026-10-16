Число самозанятых на Ставрополье выросло на 34%

Налог на профессиональный доход могут применять физические лица и индивидуальные предприниматели без наемных работников, если их годовой доход не превышает 2,4 млн руб. Ставка составляет 4% при получении доходов от физических лиц и 6% — от организаций и индивидуальных предпринимателей. Самозанятым не нужно подавать налоговую декларацию, а налог рассчитывается на основании сформированных чеков. В сентябре 2026 года ФНС также сообщала о возможности настроить автоплатеж в приложении «Мой налог»: налог автоматически списывается с привязанной банковской карты в установленный срок.