В Ярославской области присвоен первый статус ответственного бизнеса

ООО «Айсберри-ФМ» зарегистрировано в Тутаеве в апреле 2019 года. Основной вид деятельности компании — производство мороженого. Предприятие входит в группу «Айсберри», выпускающую продукцию на фабриках в Тутаеве, Вологде и Пензе. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия в 2025 году составила 13,3 млрд руб., чистая прибыль — 2,2 млрд руб.