В Ярославской области присвоен первый статус ответственного бизнеса
Правительство Ярославской области присвоило ООО «Айсберри-ФМ» статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности сроком на два года. Постановление подписал губернатор Михаил Евраев. Это первое известное присвоение статуса в рамках регионального закона об ответственном ведении бизнеса.
ООО «Айсберри-ФМ» зарегистрировано в Тутаеве в апреле 2019 года. Основной вид деятельности компании — производство мороженого. Предприятие входит в группу «Айсберри», выпускающую продукцию на фабриках в Тутаеве, Вологде и Пензе. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия в 2025 году составила 13,3 млрд руб., чистая прибыль — 2,2 млрд руб.
Статус присвоен в соответствии с законом «О развитии ответственного ведения бизнеса в Ярославской области», который был принят 2 октября 2025 года. Закон направлен на стимулирование ответственного ведения бизнеса и инвестиционного развития региона. Получение статуса открывает компаниям возможность претендовать на предусмотренные законодательством меры поддержки, включая налоговые льготы, субсидии и имущественную поддержку.