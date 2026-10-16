Число прекративших деятельность юрлиц на Ставрополье выросло на 30% за девять месяцев

В Ставропольском крае за январь—сентябрь 2026 года деятельность прекратили 1 467 юридических лиц, что на 30,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано прекращение деятельности 1 126 организаций. При этом количество юридических лиц в регионе за год сократилось на 354, до 31 135. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».