Число прекративших деятельность юрлиц на Ставрополье выросло на 30% за девять месяцев
В Ставропольском крае за январь—сентябрь 2026 года деятельность прекратили 1 467 юридических лиц, что на 30,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано прекращение деятельности 1 126 организаций. При этом количество юридических лиц в регионе за год сократилось на 354, до 31 135. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».
Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), на 1 октября 2026 года в крае числилось 31 135 организаций против 31 489 на аналогичную дату 2025 года. За девять месяцев текущего года было создано 1 069 юридических лиц, тогда как за январь—сентябрь прошлого года зарегистрировали 1 297 новых организаций. Таким образом, число созданных юрлиц уменьшилось на 228, или на 17,6%.
Одновременно в регионе увеличилось количество индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. На 1 октября 2026 года в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) содержались сведения о 92 634 таких субъектах против 89 737 годом ранее. Прирост составил 2 897, или 3,2%.
За январь—сентябрь 2026 года в крае зарегистрировали 14 316 индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Это на 193, или на 1,4%, больше показателя аналогичного периода 2025 года, когда было зарегистрировано 14 123 ИП и КФХ.
При этом число предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, прекративших деятельность, также выросло. За девять месяцев 2026 года этот показатель составил 12 224 против 10 541 за аналогичный период прошлого года. Увеличение достигло 1 683 субъектов, или 16%.
Таким образом, на фоне сокращения числа юридических лиц в Ставропольском крае увеличивается общее количество индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. При этом в обеих категориях по итогам девяти месяцев 2026 года выросло число прекративших деятельность субъектов, а количество новых юридических лиц сократилось.