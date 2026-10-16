В Ярославль на фестиваль «Русский костюм» приехали участники из 30 регионов
С 16 по 18 октября в Ярославле проходит всероссийский фестиваль-конкурс «Русский костюм», объединивший участников более чем из 30 регионов страны. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем канале в мессенджере «Макс».
В фестивале участвуют художники-модельеры, мастера народного костюма, руководители творческих мастерских и фольклорные ансамбли. Они представляют свои работы и традиции регионов, в том числе Башкортостана, Карелии, Коми, Алтайского края, Кемеровской, Оренбургской и Свердловской областей.
Основные мероприятия проходят в Ярославском театре юного зрителя имени В. С. Розова. В программе — выставки кукол, аксессуаров и костюмов, дефиле, конкурсные показы коллекций, специализированная ярмарка, мастер-классы и интерактивные программы.
Завершится фестиваль гала-представлением, в рамках которого покажут лучшие коллекции конкурсной программы и научно-историческое дефиле-перформанс «Русская невеста», посвященное женскому образу в традициях и культуре России.