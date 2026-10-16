В Ярославль на фестиваль «Русский костюм» приехали участники из 30 регионов

С 16 по 18 октября в Ярославле проходит всероссийский фестиваль-конкурс «Русский костюм», объединивший участников более чем из 30 регионов страны. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем канале в мессенджере «Макс».