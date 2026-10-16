Суд удовлетворил иск к экс-чиновнику мэрии Казани на 122 млн рублей
Сегодня Приволжский районный суд Казани рассмотрел иск прокурора Татарстана к бывшему начальнику отдела содержания ливневой канализации исполкома города Александру Голякову и его родственникам на общую сумму 122 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте суда.
Как сообщает «Реальное время», суд удовлетворил иск в полном объеме. В доход государства обращены 14 объектов недвижимости, оформленных на мать и брата господина Голякова.
Кроме того, суд постановил взыскать более 5,1 млн руб. за отчужденную квартиру на улице Лукина с Александра и Михаила Голяковых, а также с бывшей гражданской супруги Александра Алины Сафиной. Еще 14,5 млн руб. должны выплатить братья за другую квартиру. Также с Александра Голякова и его матери солидарно взыскано 16,7 млн руб. дохода от сдачи недвижимости в аренду.
Прокурор отказался от требований в отношении снесенного дома, оформленного на мать господина Голякова. В этой части производство прекращено, остальные требования остались без изменений.
По версии прокуратуры, в 2014–2024 годах семья приобрела 28 объектов недвижимости общей стоимостью 132 млн руб., не имея законных доходов для таких покупок. Надзорное ведомство считает, что родственники выступали номинальными владельцами имущества.