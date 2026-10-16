Суд удовлетворил иск к экс-чиновнику мэрии Казани на 122 млн рублей

Кроме того, суд постановил взыскать более 5,1 млн руб. за отчужденную квартиру на улице Лукина с Александра и Михаила Голяковых, а также с бывшей гражданской супруги Александра Алины Сафиной. Еще 14,5 млн руб. должны выплатить братья за другую квартиру. Также с Александра Голякова и его матери солидарно взыскано 16,7 млн руб. дохода от сдачи недвижимости в аренду.