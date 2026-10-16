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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Волга-Урал

Суд удовлетворил иск к экс-чиновнику мэрии Казани на 122 млн рублей

Сегодня Приволжский районный суд Казани рассмотрел иск прокурора Татарстана к бывшему начальнику отдела содержания ливневой канализации исполкома города Александру Голякову и его родственникам на общую сумму 122 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте суда.
Суд удовлетворил иск к экс-чиновнику мэрии Казани на 122 млн рублей

Суд удовлетворил иск к экс-чиновнику мэрии Казани на 122 млн рублей

Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщает «Реальное время», суд удовлетворил иск в полном объеме. В доход государства обращены 14 объектов недвижимости, оформленных на мать и брата господина Голякова.
Кроме того, суд постановил взыскать более 5,1 млн руб. за отчужденную квартиру на улице Лукина с Александра и Михаила Голяковых, а также с бывшей гражданской супруги Александра Алины Сафиной. Еще 14,5 млн руб. должны выплатить братья за другую квартиру. Также с Александра Голякова и его матери солидарно взыскано 16,7 млн руб. дохода от сдачи недвижимости в аренду.
Прокурор отказался от требований в отношении снесенного дома, оформленного на мать господина Голякова. В этой части производство прекращено, остальные требования остались без изменений.
По версии прокуратуры, в 2014–2024 годах семья приобрела 28 объектов недвижимости общей стоимостью 132 млн руб., не имея законных доходов для таких покупок. Надзорное ведомство считает, что родственники выступали номинальными владельцами имущества.
Ранее сообщалось, что первое заседание по иску состоялось 5 июня.
Анна Кайдалова