Начался суд по иску прокуратуры Татарстана к бывшему чиновнику на 112 млн рублей

В Приволжском районном суде Казани прошло первое заседание по иску прокурора Татарстана об обращении в доход государства имущества бывшего начальника отдела ливневой канализации исполкома Казани Александра Голякова и его родственников. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Ответчиками по делу также выступают Александр Голяков, его родственники и бывшая гражданская супруга.

Как сообщает «Реальное время», в исковом перечне оказались 17 объектов на общую сумму 122 млн руб., из которых 15 находятся в собственности Голяковых, два — отчуждены. Господин Голяков и его родственники на заседание не явились.

На заседании суд также привлек к делу банк и Росреестр в качестве третьих лиц из-за того, что часть имущества находится в залоге.

Следующее рассмотрение назначили на 1 июля.

Анна Кайдалова