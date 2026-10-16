Бизнесмена из Новгородской области обвинили в заказе убийства 23-летней давности
Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу 56-летнего предпринимателя Олега Филиппова из Старой Руссы, которого обвиняют в убийстве, совершенном в марте 2003 года. По версии следствия, он организовал расправу над мужчиной, входившим в его окружение. Об этом сообщает 47news.
Господина Филиппова задержали 14 октября в Новгородской области и доставили в Петербург. Как пишет 47news, 16 октября суд постановил отправить предпринимателя в СИЗО на два месяца — до 13 декабря. Вместе с защитником он просил избрать ему домашний арест.
По данным издания, 15 марта 2003 года под Старой Руссой мужчину по фамилии Мазур забили бейсбольными битами. Следствие считает, что господин Филиппов обратился к бывшему главе муниципального образования «Дачное» в Петербурге Вадиму Сагалаеву с просьбой найти исполнителей. Господину Сагалаеву и другим фигурантам ранее предъявили обвинения по делу о серии преступлений, в том числе убийствах в Петербурге в 2003 году.
Господин Филиппов известен в Старой Руссе как предприниматель. По данным «СПАРК-Интерфакс», он является совладельцем компаний в сфере стоматологии, гостиничного бизнеса и торговли мебелью. В начале 2000-х он также возглавлял местное отделение «Союза правых сил».
В феврале 2002 года «Ъ» сообщал, что господину Филиппову предъявили обвинение в вымогательстве $1 тыс. у 19-летнего жителя Старой Руссы. Также сообщалось, что после этого предпринимателя объявили в розыск.