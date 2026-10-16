Бизнесмена из Новгородской области обвинили в заказе убийства 23-летней давности

Господина Филиппова задержали 14 октября в Новгородской области и доставили в Петербург. Как пишет 47news, 16 октября суд постановил отправить предпринимателя в СИЗО на два месяца — до 13 декабря. Вместе с защитником он просил избрать ему домашний арест.