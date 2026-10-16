Жительницу Магнитогорска осудили за мошенничество при продаже путевок
Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал виновной местную жительницу в мошенничестве при продаже турпутевок и растрате (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 160 УК РФ). Ее приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.
Суд установил, что в 2022–2024 годах горожанка, действуя от имени своей дочери-предпринимательницы, обманом заключала договоры с местными жителями на продажу путевок. При этом она не собиралась исполнять взятые на себя обязательства. Так гражданка похитила 10 млн руб. у 50 человек. Кроме того, она присвоила 150 тыс. руб., которые туроператор перечислил жительнице Магнитогорска в качестве возврата клиенту.
Фигурантка признала вину только в части похищения 10 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.