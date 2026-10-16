Жительницу Магнитогорска осудили за мошенничество при продаже путевок

Суд установил, что в 2022–2024 годах горожанка, действуя от имени своей дочери-предпринимательницы, обманом заключала договоры с местными жителями на продажу путевок. При этом она не собиралась исполнять взятые на себя обязательства. Так гражданка похитила 10 млн руб. у 50 человек. Кроме того, она присвоила 150 тыс. руб., которые туроператор перечислил жительнице Магнитогорска в качестве возврата клиенту.