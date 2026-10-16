Суд отказал властям Дона в снятии археологических ограничений с земель для многодетных
Суд отказал Каменску-Шахтинскому в снятии обременений с участков для семей
Арбитражный суд Ростовской области отказал Комитету по управлению имуществом г. Каменск-Шахтинского в иске к Комитету по охране объектов культурного наследия региона. Решение по делу лишает муниципалитет возможности снять обременения с земельных участков, выделенных многодетным семьям под застройку.
Согласно материалам дела, в 2017 году администрация города сформировала и поставила на кадастровый учет земельные участки (кадастровые номера 61:52:0030083:3082 — 61:52:0030083:3167) для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в рамках Областного закона № 19-ЗС. Однако в 2020 году Комитет по охране объектов культурного наследия утвердил границы территории объекта археологического наследия федерального значения «Курган «Попов II» (постановление № 20/01-01/3578). В результате сформированные участки полностью или частично попали в охранную зону, где строительство жилых домов запрещено. Ограничения были внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на основании ст. 56 Земельного кодекса РФ.
Муниципалитет указывал, что установление охранной зоны фактически блокирует реализацию социальной программы и противоречит цели предоставления земель. Городской комитет настаивал, что при разработке проекта зон охраны не было проведено натурное обследование и не учтено наличие уже сформированных участков. Ответчик (областной комитет) возражал, заявив, что действовал во исполнение федерального законодательства в пределах своих полномочий.
Суд отказал в удовлетворении иска, признав Комитет по управлению имуществом ненадлежащим истцом. В решении указано, что спорные земельные участки уже предоставлены в собственность гражданам. Согласно ст. 304–305 ГК РФ и позиции Верховного Суда РФ, правом на иск об устранении нарушений права собственности обладает только владеющий собственник недвижимости. Муниципалитет не обосновал, каким образом наличие записи в ЕГРН нарушает именно его права, а не права конечных владельцев.
Поскольку спор по существу не рассматривался, суд не нашел оснований для привлечения собственников участков в качестве третьих лиц. Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.