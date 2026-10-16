Суд отказал властям Дона в снятии археологических ограничений с земель для многодетных

Согласно материалам дела, в 2017 году администрация города сформировала и поставила на кадастровый учет земельные участки (кадастровые номера 61:52:0030083:3082 — 61:52:0030083:3167) для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в рамках Областного закона № 19-ЗС. Однако в 2020 году Комитет по охране объектов культурного наследия утвердил границы территории объекта археологического наследия федерального значения «Курган «Попов II» (постановление № 20/01-01/3578). В результате сформированные участки полностью или частично попали в охранную зону, где строительство жилых домов запрещено. Ограничения были внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на основании ст. 56 Земельного кодекса РФ.