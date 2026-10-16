ВС обязал Росреестр вернуть участок банкрота из Геленджика в конкурсную массу
Верховный суд поставил точку в споре о собственности на землю в Геленджике
Верховный Суд Российской Федерации отказал в передаче кассационных жалоб на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам, поставив точку в двухлетнем споре о праве собственности на земельный участок в Геленджике. ВС РФ подтвердил законность решений нижестоящих судов в отношении Управления Росреестра по Краснодарскому краю.
Инициаторами обжалования выступили индивидуальный предприниматель Сергей Казаков и региональное Управление Росреестра, которые требовали пересмотреть акты Арбитражного суда Краснодарского края, Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Северо-Кавказского округа по делу.
Спор разворачивается в рамках процедуры банкротства гражданки Казаковой Наталии Валентиновны. Вступившим в силу определением Арбитражного суда города Москвы от 28 января 2025 года договор дарения земельного участка (кадастровый номер 23:40:0507002:126, площадь 992 кв. м, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Курортная, 3), заключенный должницей со своим сыном Сергеем Казаковым в 2015 году, был признан недействительным. Суд квалифицировал сделку как злоупотребление правом, направленное на причинение вреда кредиторам. Участок стоимостью в несколько миллионов рублей был возвращен в конкурсную массу для расчетов с кредиторами, крупнейшим из которых выступает АО «Мираф-Банк».
Для регистрации возврата имущества финансовый управляющий обратился в Управление Росреестра по Краснодарскому краю, однако ведомство дважды приостановило регистрационные действия (уведомления от 09.06.2025 и 03.09.2025). В качестве причин регистратор указал наличие в ЕГРН сведений об аресте по уголовному делу от 2018 года, запрете судебного пристава от 2021 года, а также новые обеспечительные меры от сентября 2025 года и противоречия в сведениях о виде разрешенного использования.
Арбитражный суд Краснодарского края, апелляция и кассация (Арбитражный суд Северо-Кавказского округа) признали действия Росреестра незаконными. Суды трех инстанций установили, что арест, наложенный Тверским районным судом Москвы в 2018 году, прекратил действие в 2019 году в связи с истечением срока, а само уголовное дело завершилось приговором в 2020 году. Обеспечительные меры Геленджикского городского суда от 2020 года были отменены решением того же суда в феврале 2021 года.
Суды указали, что требования гражданского истца (АО «Мираф-Банк») уже включены в реестр кредиторов, а формирование конкурсной массы осуществляется в их интересах. Кроме того, определение Геленджикского городского суда от 3 сентября 2025 года о запрете регистрационных действий было вынесено после решения о реституции и не может препятствовать исполнению вступившего в силу судебного акта. Нижестоящие суды подчеркнули, что вступившие в законную силу судебные акты обязательны для исполнения (ст. 16 АПК РФ), а наличие в реестре устаревших ограничений не является основанием для блокировки исполнения решения о признании сделки недействительной.
Верховный Суд РФ не усмотрел в доводах заявителей признаков существенных нарушений норм материального или процессуального права. Судья Грачева И.Л. отметила, что выводы нижестоящих судов логичны: у Управления Росреестра отсутствовали предусмотренные законом основания для отказа финансовому управляющему в регистрации права собственности за должником. Ходатайство Казакова С.А. о приостановлении исполнения судебных актов также было оставлено без удовлетворения. Ранее, 22 июля 2026 года, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа также отказал Росреестру, указав, что переоценка доказательств не входит в полномочия кассации.
В результате Росреестр обязан осуществить регистрационные действия в отношении участка в соответствии с определением Арбитражного суда Москвы от 28 января 2025 года. Управление Росреестра освобождено от уплаты государственной пошлины по кассационной жалобе.