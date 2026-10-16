ВС обязал Росреестр вернуть участок банкрота из Геленджика в конкурсную массу

Суды указали, что требования гражданского истца (АО «Мираф-Банк») уже включены в реестр кредиторов, а формирование конкурсной массы осуществляется в их интересах. Кроме того, определение Геленджикского городского суда от 3 сентября 2025 года о запрете регистрационных действий было вынесено после решения о реституции и не может препятствовать исполнению вступившего в силу судебного акта. Нижестоящие суды подчеркнули, что вступившие в законную силу судебные акты обязательны для исполнения (ст. 16 АПК РФ), а наличие в реестре устаревших ограничений не является основанием для блокировки исполнения решения о признании сделки недействительной.