Поезда «Таврия» перевезли более 368 тысяч пассажиров в города Кубани
Летом 2026 года поезда «Таврия» впервые на регулярной основе начали курсировать не только в Крым, но и в другие регионы России. Среди новых направлений — Адлер, Анапа и Новороссийск. С 1 июля по 30 сентября по этим маршрутам перевезли более 368,3 тыс. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Всего с 1 мая по 30 сентября поезда «Таврия», «Таврия Экспресс» и «Гранд Экспресс» перевезли более 2,1 млн пассажиров. Из них в направлении Крыма и обратно проехали более 1,7 млн человек.
В компании отметили, что работа по внедрению новых маршрутов продолжается. «Гранд Сервис Экспресс» осваивает новые направления.