Поезда «Таврия» перевезли более 368 тысяч пассажиров в города Кубани

Летом 2026 года поезда «Таврия» впервые на регулярной основе начали курсировать не только в Крым, но и в другие регионы России. Среди новых направлений — Адлер, Анапа и Новороссийск. С 1 июля по 30 сентября по этим маршрутам перевезли более 368,3 тыс. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».