На Урале арестовали подростка, обвиняемого в поджоге двух полицейских машин
Кировский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 14 декабря подростка, обвиняемого в диверсии (по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ) после поджога двух полицейских машин, сообщили в пресс-службе суда.
О задержании подростка «Ъ-Урал» писал накануне. По версии следствия, в ночь на 15 октября обвиняемый по заданию кураторов, с которыми переписывался в интернете, поджег два служебных автомобиля. Его действия пресек сотрудник полиции, применивший табельное оружие. По данным полиции, подросток получил касательное ранение, госпитализация ему не потребовалась.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что, по одной из версий, подросток мог пойти на преступление под влиянием мошенников. При этом правоохранительные органы проверяют и другие версии.