Более 400 тыс. жителей Ростовской области получают выплаты через почту

Получать пенсии и пособия можно в отделении почты или на дому. Для оформления домашней доставки пенсии заявление принимают в Социальном фонде, МФЦ и на портале «Госуслуги». За назначением доставки остальных социальных выплат необходимо обращаться в органы соцзащиты, указав Почту России в качестве способа получения и выбрав вручение на дому. Почтальоны могут передать все причитающиеся человеку выплаты за один визит.