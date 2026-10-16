Более 400 тыс. жителей Ростовской области получают выплаты через почту
Почта России ежемесячно обслуживает более 400 тыс. получателей социальных выплат в Ростовской области. Основную часть составляют пенсионеры, причем большинство из них предпочитают получать деньги через почтальонов на дому. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Вторую по численности группу составляют получатели компенсаций за оплату жилищно-коммунальных услуг — ежемесячно почтовые отделения выдают более 200 тыс. таких выплат. Еще около 60 тыс. человек получают ежемесячные денежные выплаты как федеральные и региональные льготники.
Всего через почтовую сеть в регионе доступно около 80 видов социальных начислений. Помимо пенсий и компенсаций за ЖКУ, это государственная социальная помощь, страховые выплаты, возмещение взносов на капитальный ремонт, пособия инвалидам и труженикам тыла.
Получать пенсии и пособия можно в отделении почты или на дому. Для оформления домашней доставки пенсии заявление принимают в Социальном фонде, МФЦ и на портале «Госуслуги». За назначением доставки остальных социальных выплат необходимо обращаться в органы соцзащиты, указав Почту России в качестве способа получения и выбрав вручение на дому. Почтальоны могут передать все причитающиеся человеку выплаты за один визит.