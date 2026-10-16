Председатель ЗСК оценил подготовку в Краснодарском президентском училище

Начальник училища Геннадий Барковский сообщил, что учреждение было создано в 2012 году. На 1 сентября 2026 года здесь обучаются более 900 воспитанников 5–11-х классов, в том числе дети из семей участников специальной военной операции. Образовательная программа включает общеобразовательные дисциплины, кадетское воспитание, дополнительные занятия и внеурочную деятельность.