Председатель ЗСК оценил подготовку в Краснодарском президентском училище
Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко посетил Краснодарское президентское кадетское училище и ознакомился с подготовкой воспитанников. В рабочей поездке также участвовал председатель комитета ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества Евгений Шендрик.
Начальник училища Геннадий Барковский сообщил, что учреждение было создано в 2012 году. На 1 сентября 2026 года здесь обучаются более 900 воспитанников 5–11-х классов, в том числе дети из семей участников специальной военной операции. Образовательная программа включает общеобразовательные дисциплины, кадетское воспитание, дополнительные занятия и внеурочную деятельность.
В ходе визита парламентарии осмотрели спальные корпуса, столовую и спортивную инфраструктуру училища, в том числе бассейн, ледовый дворец, спортивные площадки и залы для занятий боксом, самбо и рукопашным боем. Также они посетили музей учреждения, который используется для военно-патриотического воспитания и профориентационной работы.
В учебном корпусе гостям показали занятия по судо- и авиамоделированию, военной, летной и автомобильной подготовке. Отдельное внимание уделили учебно-тренировочному комплексу беспилотных летательных аппаратов. Училище расположено на территории бывшего Краснодарского высшего военного ракетного училища.
Юрий Бурлачко отметил созданные в учреждении условия для обучения и подготовки будущих офицеров и государственных служащих. По его словам, особого внимания заслуживают направления, связанные с беспилотными аппаратами, авиамоделированием и автомобильной подготовкой. Председатель ЗСК заявил, что краевой парламент продолжит поддерживать подобные учебные заведения, и пригласил кадетов на ознакомительную экскурсию в Законодательное собрание.