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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Волга-Урал

Казанскому зооботсаду подарили двух верблюдов калмыцкой породы

В Казанский зооботсад привезли двух двугорбых верблюдов калмыцкой породы. Самцов 2026 года рождения передали Татарстану в подарок от имени главы Калмыкии Бату Хасикова, сообщила пресс-служба мэрии города.
Казанскому зооботсаду подарили двух верблюдов калмыцкой породы

Казанскому зооботсаду подарили двух верблюдов калмыцкой породы

Пресс-служба мэрии Казани

Сейчас животные находятся на территории «Реки Замбези», где проходят адаптацию под наблюдением ветеринаров и специалистов.
Посетители смогут увидеть верблюдов круглый год, в том числе зимой. Калмыцкая порода отличается приспособленностью к степному климату и значительным сезонным перепадам температур. Густая шерсть защищает животных от зимних холодов, а сезонная линька помогает переносить потепление.
Ранее сообщалось, что в Казань доставили восемь африканских жирафов из Намибии.
Анна Кайдалова