Казанскому зооботсаду подарили двух верблюдов калмыцкой породы
В Казанский зооботсад привезли двух двугорбых верблюдов калмыцкой породы. Самцов 2026 года рождения передали Татарстану в подарок от имени главы Калмыкии Бату Хасикова, сообщила пресс-служба мэрии города.
Сейчас животные находятся на территории «Реки Замбези», где проходят адаптацию под наблюдением ветеринаров и специалистов.
Посетители смогут увидеть верблюдов круглый год, в том числе зимой. Калмыцкая порода отличается приспособленностью к степному климату и значительным сезонным перепадам температур. Густая шерсть защищает животных от зимних холодов, а сезонная линька помогает переносить потепление.