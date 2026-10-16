Казанскому зооботсаду подарили двух верблюдов калмыцкой породы

Посетители смогут увидеть верблюдов круглый год, в том числе зимой. Калмыцкая порода отличается приспособленностью к степному климату и значительным сезонным перепадам температур. Густая шерсть защищает животных от зимних холодов, а сезонная линька помогает переносить потепление.