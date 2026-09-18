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В Казань из Намибии привезли восемь жирафов

Этой ночью в Казань грузовым самолетом Ил-76 из Намибии доставили восемь жирафов: три самца и пять самок. Животных разместили в жирафятнике Казанского зооботсада, они находятся под наблюдением специалистов, сообщила пресс-служба мэрии города.

В Казань из Намибии привезли восемь жирафов

В Казань из Намибии привезли восемь жирафов

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

В Казань из Намибии привезли восемь жирафов

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

В Казань привезли жирафов ангольского подвида. Их доставили чартерным рейсом в сопровождении специалистов.

Казанский зооботсад принимает жирафов впервые. В Россию их авиарейсом не привозили 19 лет.

Анна Кайдалова