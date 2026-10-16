В Екатеринбурге школьник распылил на перемене жидкость с резким запахом
Ученик школы № 181 в Екатеринбурге распылил в кабинете жидкость с неизвестным веществом. По факту происшествия прокуратура начала проверку, сообщили в надзорном ведомстве.
Инцидент произошел 15 октября во время перемены. Почувствовав резкий запах, находившиеся в кабинете школьники выбежали из помещения и позвали классного руководителя.
Для выяснения обстоятельств случившегося 16 октября в школу выезжали сотрудники прокуратуры. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры, отметили в ведомстве.