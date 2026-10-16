Летом крупнейшим направлением госзакупок на Кубани стало строительство
Объем рынка государственных закупок Краснодарского края летом 2026 года практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне—августе по законам №44-ФЗ и №223-ФЗ провели 32,6 тыс. закупочных процедур на общую сумму 92,3 млрд руб. Годом ранее показатель составлял 92,5 млрд руб. Такие данные Единой информационной системы в сфере закупок проанализировали эксперты РТС-тендер для «Бизнес ФМ Краснодар».
При этом экономия по итогам торгов выросла на 20% — с 3,5 млрд до 4,3 млрд руб.
Крупнейшим направлением закупок стало строительство, на которое пришлось более половины общей суммы. В этой сфере провели около 2,6 тыс. процедур на 47,5 млрд руб. В частности, закупки касались строительства автомобильных дорог, монтажа коммуникаций и других работ. Экономия по строительным контрактам составила около 1,7 млрд руб.