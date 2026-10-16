Летом крупнейшим направлением госзакупок на Кубани стало строительство

Крупнейшим направлением закупок стало строительство, на которое пришлось более половины общей суммы. В этой сфере провели около 2,6 тыс. процедур на 47,5 млрд руб. В частности, закупки касались строительства автомобильных дорог, монтажа коммуникаций и других работ. Экономия по строительным контрактам составила около 1,7 млрд руб.