В Петербурге снизили выплату за контракт с Минобороны до 1 млн рублей

В феврале 2026 года Петербург увеличил единовременную выплату контрактникам до 3,5 млн рублей. Вместе с федеральной выплатой в 400 тыс. рублей сумма могла составить 3,9 млн рублей. Кроме того, предусматривалась выплата в 600 тыс. рублей при трудоустройстве на госпредприятие города с последующим заключением контракта.