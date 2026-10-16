В Петербурге снизили выплату за контракт с Минобороны до 1 млн рублей
Власти Петербурга снизили единовременную выплату из городского бюджета при заключении контракта с Минобороны РФ с 3,5 млн до 1 млн рублей. Прежний размер выплаты сохранился для заключающих контракт в беспилотные войска. Об этом сообщается на сайте правительства Петербурга.
Согласно информации на сайте Смольного, при заключении контракта в беспилотные войска из бюджета города выплачивают 3,5 млн рублей, в иные войска — 1 млн рублей.
В феврале 2026 года Петербург увеличил единовременную выплату контрактникам до 3,5 млн рублей. Вместе с федеральной выплатой в 400 тыс. рублей сумма могла составить 3,9 млн рублей. Кроме того, предусматривалась выплата в 600 тыс. рублей при трудоустройстве на госпредприятие города с последующим заключением контракта.
В Ленинградской области региональная выплата составляет 3,5 млн рублей, говорится на сайте правительства региона.