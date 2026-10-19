Вышки повышенного спроса
Гендиректор «Пилара» Алексей Крушинин — о состоянии и перспективах рынка башенной инфраструктуры в уральских регионах
Осенью в 16 российских миллионниках мобильные операторы запустили связь 5G, среди которых оказались и крупнейшие города Уральского региона — Екатеринбург, Челябинск и Пермь. Массовое распространение нового стандарта требует не только современного оборудования связи, но и соответствующей инфраструктуры для его размещения — прежде всего антенно-мачтовых сооружений (АМС), на которых монтируются базовые станции. При этом операторы не отказываются и от развития сетей в других частотных диапазонах, что лишь увеличивает потребность в башенных конструкциях. Новые опоры требуются и для решения других задач: видеонаблюдения, лесоохраны, а также размещения оборудования государственных заказчиков, телерадиовещателей. Генеральный директор «Пилара», коммерческой башенной компании в ГК оператора Т2, Алексей Крушинин рассказал, где на Урале сейчас активнее ведется стройка АМС, почему операторы стали чаще размещаться на одной инфраструктуре и какие вызовы сегодня стоят перед отраслью.
Как сегодня развивается башенный рынок в России в целом и на Урале в частности? За счет чего он растет?
На Урале высокие требования к качеству и надежности связи — здесь большие расстояния, сложный рельеф, огромная территория и нередко экстремальные температуры. Свердловская область — один из лидеров по количеству новых объектов в нашем уральском портфеле, здесь «Пилар» размещен в более чем 1,2 тысячи локаций. Всего в УрФО мы насчитываем свыше 6,3 тысячи опор. И покрытие продолжает расширяться. В основном бизнес инфраоператора связан с размещением оборудования «большой четверки» операторов, поэтому главный акцент мы делаем на создании конкурентоспособной, высокотехнологичной и современной мобильной сети. И так происходит по всей России. Спрос на опоры напрямую зависит от потребности людей и бизнеса в качественной мобильной связи.
Какие проекты «Пилара» в Свердловской области нагляднее всего показывают, как меняется спрос на башенную инфраструктуру?
Самый актуальный пример — недавнее появление технологии 5G в России — в Екатеринбурге, соседних Челябинске и Перми, а также Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Красноярске. Не секрет, что развертывание пятого поколения связи потребует большего количества размещений со стороны операторов. С нашей стороны 5G повлияет не только на строительство нового, но и на модернизацию существующего оборудования, особенно в условиях того, что уральский бизнес постепенно будет переходить на новую технологию.
Как меняется спрос на инфраструктуру со стороны промышленности, транспорта и других крупных заказчиков?
Однозначно можно сказать, что спрос увеличивается. Операторы в связи с необходимостью исполнения федеральных программ должны увеличивать интернет-покрытие и вдоль трасс, и в малых населенных пунктах, и в городах, поэтому работа по размещениям новых антенно-мачтовых сооружений не приостанавливается. Со стороны промышленности есть спрос на закрытые сети связи — это сеть, которую развертывают на территории конкретного предприятия или объекта, например на заводах, шахтах, складах, портах и прочем. Интернет давно стал базовой услугой для людей, поэтому пока есть необходимость в связи, наш бизнес будет развиваться. А необходимость, как мы понимаем, не исчезнет.
Меняется ли география строительства новых объектов? Где сегодня спрос растет быстрее — в крупных городах, промышленных зонах, вдоль трасс или в удаленных населенных пунктах?
Каждый участок региона требует отдельного внимания. Раньше основной фокус был сосредоточен на обеспечении покрытия в крупных городах, сегодня мы наблюдаем переход к более распределенной и сбалансированной модели. Один из самых динамичных сегментов роста — проекты вдоль автомобильных трасс. Сейчас для операторов это стратегический приоритет. Мы активно реализуем совместные инфраструктурные проекты, в рамках которых устанавливаем сотни новых антенно-мачтовых сооружений (АМС) для покрытия «белых пятен». Это продиктовано ростом логистических потоков и естественным запросом абонентов на качественный сервис в поездках.
В промышленных кластерах спрос стабильно растет из-за активной цифровизации промышленности. В малых населенных пунктах рост обеспечивается государственными и региональными программами по устранению цифрового неравенства. Хотя коммерческая окупаемость таких объектов ниже, они активно строятся для обеспечения интернетом жителей отдаленных сел. В крупных городах фокус смещается с массового строительства новых высотных АМС на модернизацию и уплотнение существующей инфраструктуры. Здесь задача — усилить инфраструктуру, в том числе подготовить ее к более массовому распространению 5G.
Насколько активно операторы и другие компании сегодня используют одну инфраструктуру совместно? Как это меняет рынок?
Все больше компаний понимают, насколько важно и выгодно для бизнеса прибегать к услугам инфраоператоров. Сегодня на российском рынке работает примерно 500 инфраструктурных операторов, преобладающая часть — региональные игроки. Строительство антенно-мачтовых сооружений — это очень ресурсоемкий, дорогой и долго окупаемый процесс. И гораздо выгоднее для операторов мобильной связи концентрировать свое оборудование на одной мачте, чем каждому строить свою. Эффект от этого симбиоза в том, что вместо упора на строительство АМС операторский бизнес направляет основные силы на развитие мобильных сетей. В этом году количество операторов связи, в том числе домашнего интернета, среди наших клиентов увеличилось до 80. И рынок продолжает расти.
Есть ли факторы, которые могут создавать риски для развития башенной инфраструктуры, — площадки, электроэнергия, согласования, стоимость строительства или что-то другое?
Я бы заменил слово «риски» на «сложности». Макроэкономические факторы, конечно, оказывают влияние — увеличение стоимости логистики, электричества, материалов, — но этим список не ограничивается. Найти идеальную точку для размещения вышки с точки зрения радиопокрытия — это лишь половина задачи. Гораздо сложнее юридически чисто оформить земельный участок. Сложностей немало, но мы стараемся с ними справляться.
Как технологии, в том числе предиктивная модель «Пилара», меняют подход к строительству новых объектов? Можно ли теперь точнее прогнозировать спрос и строить на опережение?
Предиктивная модель — это наша внутренняя разработка. Технология оценивает существующие размещения клиентов на опорах и предсказывает, с какой вероятностью тот или иной оператор установит свое оборудование на нашей новой башне. Но при этом нельзя сказать, что мы строим на опережение, — мы строим там, где это необходимо операторам и по заказу операторов. То есть на момент проектирования стройки мы уверены, что на опоре будет размещен хотя бы один клиент. Следующая задача — нарастить количество арендаторов, и мы активно работаем в этом направлении, предлагая свои услуги не только телеком-бизнесу, но и представителям других сфер. Так, каждый четвертый клиент «Пилара» — вещатель, нами интересуются и операторы камер, и лесохранители, и метеорологические службы. И рынку доступны антенно-мачтовые сооружения под размещения специализированных устройств, датчиков и антенн.
Какую роль в планах «Пилара» на ближайшие годы будут играть Урал и Свердловская область? Где вы видите здесь основной потенциал для роста?
Инфраструктура связи на Урале развивается в исключительной среде, для которой характерны контрастный климат, разнообразный рельеф и значительные расстояния между населенными пунктами. Это создает устойчивый спрос на профессиональные, адаптивные к сложным условиям инженерные решения и качественные АМС. Другой фактор роста — развивающийся бизнес. Как я говорил ранее, к нам обращаются не только операторы связи, поэтому спрос на опоры будет только увеличиваться. Конкретные локации будут зависеть от будущих регуляторных требований и планов отдельных операторов.