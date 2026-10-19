Вышки повышенного спроса

Предиктивная модель — это наша внутренняя разработка. Технология оценивает существующие размещения клиентов на опорах и предсказывает, с какой вероятностью тот или иной оператор установит свое оборудование на нашей новой башне. Но при этом нельзя сказать, что мы строим на опережение, — мы строим там, где это необходимо операторам и по заказу операторов. То есть на момент проектирования стройки мы уверены, что на опоре будет размещен хотя бы один клиент. Следующая задача — нарастить количество арендаторов, и мы активно работаем в этом направлении, предлагая свои услуги не только телеком-бизнесу, но и представителям других сфер. Так, каждый четвертый клиент «Пилара» — вещатель, нами интересуются и операторы камер, и лесохранители, и метеорологические службы. И рынку доступны антенно-мачтовые сооружения под размещения специализированных устройств, датчиков и антенн.