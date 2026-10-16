Министр природных ресурсов Самарской области заявил о новых регламентах для АО «Экология»
Для регионального оператора Самарской области по обращению с ТКО — АО «Экология» — введут новые регламенты деятельности. Об этом сообщил министр природных ресурсов региона Артем Ефимов по итогам совещания с регоператором.
«Разобрали логистику вывоза ТКО: отдельно остановились на ситуациях, когда вывоз переносится на следующий день из-за отсутствия доступа к контейнерной площадке»,— написал министр на своей странице во «ВКонтакте».
На предприятии сохраняется цепочка локального технического управления транспортом: водитель — диспетчер — логист — линейный мастер. Министр назвал эту схему избыточной.
По словам Артема Ефимова, лишних звеньев больше не будет, а для оператора введут «жесткий регламент»: не больше 15 минут для оперативного решения на месте и не больше одного часа на решение вопроса в контуре «диспетчер — УК — представители администраций районов».
Кроме того, вместо «разрозненных мессенджеров» вопросы будут решаться на единой цифровой платформе.
«Каждая проблемная площадка — это электронная карточка с таймером и контролем исполнения. Глава района, управляющая компания, профильное предприятие и перевозчик должны видеть проблему одновременно и понимать, сколько времени у них на реакцию»,— сказал Артем Ефимов.
Чтобы избежать случаев несанкционированного переноса вывоза мусора, появится регламент работы с владельцами автомобилей и расчистки подъездных путей от отходов и снега.