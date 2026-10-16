Три работника пострадали из-за возгорания растворителя в Нижегородской области

По данным ведомства, пожар случился еще 8 октября. У двух пострадавших диагностировали термические ожоги рук, еще у одной — термические ожоги обоих предплечий, а также химический ожог лица парами горючего вещества. У последней травмы отнесены к категории тяжелых.