Три работника пострадали из-за возгорания растворителя в Нижегородской области
Групповой несчастный случай при фасовке растворителя произошел на производстве ООО «ЛД-Трейд» в Нижегородской области, сообщили в региональной госинспекции труда. В результате пострадали три упаковщицы.
По данным ведомства, пожар случился еще 8 октября. У двух пострадавших диагностировали термические ожоги рук, еще у одной — термические ожоги обоих предплечий, а также химический ожог лица парами горючего вещества. У последней травмы отнесены к категории тяжелых.