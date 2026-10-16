КГИОП через суд потребовал отремонтировать особняк Кочубея в Петербурге

По его условиям необходимо демонтировать не согласованный с КГИОП козырек над балконом на фасаде, посадить в сквере лиственницу взамен утраченной, отремонтировать фонтан и отреставрировать элементы интерьера, в том числе люстры, настенные часы, дверные проемы и камин. После истечения сроков выполнения работ комитет провел проверку и установил, что требования выполнены не полностью.