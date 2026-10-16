КГИОП через суд потребовал отремонтировать особняк Кочубея в Петербурге
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) обратился в суд с иском к управляющей компании «Свиньин и партнеры» из-за невыполнения требований по сохранению особняка князя Виктора Кочубея на Фурштатской улице. Комитет требует обязать ответчика устранить нарушения в течение двух лет. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург».
Четырехэтажный особняк в стиле модерн построили в 1908–1910 годах по проекту архитектора Мельцера. Здание признано памятником регионального значения. После реконструкции в 2009 году в нем разместился бизнес-центр «Фурштатская 24». Охранное обязательство для собственника утвердили в 2019 году.
По его условиям необходимо демонтировать не согласованный с КГИОП козырек над балконом на фасаде, посадить в сквере лиственницу взамен утраченной, отремонтировать фонтан и отреставрировать элементы интерьера, в том числе люстры, настенные часы, дверные проемы и камин. После истечения сроков выполнения работ комитет провел проверку и установил, что требования выполнены не полностью.
Ответчиком по иску выступает ООО «Управляющая компания “Свиньин и партнеры”», которое управляет закрытым паевым инвестиционным фондом «Астра Капитал» — собственником памятника. Помимо исполнения охранного обязательства, КГИОП просит предусмотреть штраф в размере 200 тыс. руб. за каждый месяц просрочки после истечения установленного судом срока.
В управляющей компании сообщили «Деловому Петербургу», что половина замечаний уже устранена, включая демонтаж козырька. По остальным работам получено задание КГИОП и найден подрядчик. Компания рассчитывает заключить с комитетом мировое соглашение и согласовать сроки завершения работ.