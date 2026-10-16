Процесс по сносу недостроя «Призма» в Екатеринбурге запустят в течение полугода
В Екатеринбурге в течение полугода планируют запустить процедуру сноса недостроенного небоскреба «Призма» в районе железнодорожного вокзала. Об этом заявил врио главы города Рустам Галямов в эфире портала Е1.
«Мы уже года 2,5–3 как выиграли суд о сносе, но, к сожалению, до сегодняшнего дня этот объект еще не снесен. Нами проработаны решения, чтобы в течение полугода можно было запустить процедуру изъятия и сноса. Это объект, который портит архитектуру города. Он опасен»,— сообщил Рустам Галямов.
БЦ «Призма» начали строить в 2005 году. В результате в эксплуатацию ввели только одну из трех очередей: сейчас это ТЦ «Свердловск». Вторая очередь строительства и третья (36-этажный торгово-деловой центр) достроены не были. Планировалось, что в третьей очереди будет построена открытая автостоянка. Проект торгового центра начинало ООО «ТВЦ "Европейский"» при участии инвесторов.
По словам господина Галямова, городские власти намерены не затягивать решение вопроса. В течение полугода также планируется принять «резервное решение», которое позволит провести снос без привлечения бюджетных средств. По данным «РБК Екатеринбург», объект включат в зону комплексного развития территории (КРТ) и передадут инвестору.
В 2024 году стало известно о смерти экс-президента корпорации «АБАК» Андрея Хорошилова, который был известен как предприниматель, связанный с проектами ТЦ «Чкаловский» и недостроем БЦ «Призма».