Процесс по сносу недостроя «Призма» в Екатеринбурге запустят в течение полугода

«Мы уже года 2,5–3 как выиграли суд о сносе, но, к сожалению, до сегодняшнего дня этот объект еще не снесен. Нами проработаны решения, чтобы в течение полугода можно было запустить процедуру изъятия и сноса. Это объект, который портит архитектуру города. Он опасен»,— сообщил Рустам Галямов.