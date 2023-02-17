Вице-мэр Екатеринбурга: дело сноса БЦ «Призма» сдвинулось с мертвой точки

Вопрос сноса самого высокого недостроя Екатеринбурга (БЦ «Призма») сдвинулся с мертвой точки. Об этом сообщил замглавы города Рустам Галямов. «В ноябре было решение суда, по которому здание с 8 по 36 этаж признано самовольной постройкой. Решено снести эту часть в течение двух лет за счет инвестора. Инвестор подал апелляционную жалобу, поэтому мы ждем повторного рассмотрения. Когда решение вступит в силу, мы к этому вопросу вернемся»,- заявил господин Галямов.
Решение о сносе высотной части с 8 по 36 этаж принял Арбитражного суда Свердловской области. При этом суд оставил возможность ответчику получить разрешение на строительство и ввести здание (с 1 по 5 этаж) в эксплуатацию в соответствии с законом на часть здания. Эта та часть здания, на которую получено разрешение на строительство, но не было получено разрешение на ввод.
Многофункционального центра «Призма» начали строить в 2005 году. В итоге в эксплуатацию ввели только одну из трех очередей: сейчас это ТЦ «Свердловск». Вторая очередь строительства (четырех–семи-этажная часть ТЦ) и третья очередь (36-этажный торгово-деловой центра) достроены не были. В третьей очереди предполагалось построить открытую автостоянку. Проект торгового центра начинало ООО «ТВЦ "Европейский"» при участии инвесторов. Сейчас предприятие находится на стадии банкротства. Суд за снос объекта длился несколько лет.