Мэрия Екатеринбурга через суд требует снести недострой у ТЦ «Свердловск»

Администрация Екатеринбурга требует снести с 8-го по 36-й этаж высотного здания недостроенного офисного центра на Героев России,2, который является частью ТЦ «Свердловск» (у железнодорожного вокзала), говорится в карточке дела на сайте Арбитражного суда Свердловской области. Власти считают, что демонтаж должны произвести в течение года с момента постановления суда о сносе. Ответчиком выступают: ООО «ТВЦ Европейский», ООО «Звездный дар», ООО «РозТех», ООО «Инвек». Следующее заседание по делу назначено на 6 августа.

Речь идет о высотной части многофункционального центра «Призма», который начали строить в 2005 году. В итоге в эксплуатацию ввели только одну из трех очередей: сейчас это ТЦ «Свердловск». Вторая очередь строительства (четырех–семи-этажная часть ТЦ) и третья очередь (36-этажный торгово-деловой центра) достроены не были. В третьей очереди предполагалось построить открытую автостоянку на 40 машиномест и автостоянку системы smart parking на 144 машиноместа.

В мае управление Ростехнадзора по Свердловской области признало объект самовольной постройкой. По итогам проверки выяснилось, что авторы проекта вели работы без разрешения на строительство. В начале июня Ростехнадзор направил уведомление о нарушениях на имя главы Екатеринбурга Александра Высокинского. В мэрии сообщили, что власти будут добиваться сноса здания.

По неофициальным данным, снос недостроя оценивается в 1 млрд руб. По закону демонтаж можно провести за счет бюджета, а потом взыскать средства с собственника. Однако в мэрии уверены, что вернуть деньги не удасться. По данным собеседника Znak.com в мэрии, также есть вариант достроить здание, получив разрешение. Но его не рассматривают из-за сложностей в поиске инвестора и оформлении документов на строительство.

Проект торгового центра начинало ООО «ТВЦ Европейский при участии инвесторов. Сейчас предприятие находится на стадии банкротства. Также известно, что в отношении неустановленных лиц, которые управляли компанией с 2006 до 2017 года возбуждено уголовное дело по пункту ч.2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Следователи считают, что руководство намерено не обеспечило ввод объекта в эксплуатацию, направив деньги инвесторов на другие цели. По некоторым данным, только в 2006–2007 году на строительство привлекли около 3 млрд руб. При этом обманутым дольщикам пришлось добиваться возбуждения уголовного дела два года.