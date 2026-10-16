Ростовский ипподром могут сделать центральным на юге России
Ростовский ипподром может стать центральной площадкой юга России и местом проведения отборочного этапа скачек — с такой инициативой выступили представители АО «Росипподромы». Об этом сообщил в своём канале в мессенджере «Макс» губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По словам главы региона, объект планируется развивать как центр семейного досуга с дополнительными услугами и соответствующей инфраструктурой. Отдельная ставка — на местное коневодство: на ипподроме предложили проводить испытания и соревнования с участием донских пород лошадей.
Скаковой сезон на площадке намечен на 2027 год — с конца апреля до сентября, плюс два скаковых дня в октябре.