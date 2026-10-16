Ростовский ипподром могут сделать центральным на юге России

Ростовский ипподром может стать центральной площадкой юга России и местом проведения отборочного этапа скачек — с такой инициативой выступили представители АО «Росипподромы». Об этом сообщил в своём канале в мессенджере «Макс» губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.