На улице 1 Мая в Краснодаре ограничат движение после повреждения коллектора и провала грунта
С 19 октября в Краснодаре ограничат движение по улице 1 Мая в связи с ремонтом канализационного коллектора. В районе дома №186 произошел провал грунта из-за повреждения коллектора, построенного в 1962 году, сообщили в администрации краевой столицы.
Специалисты обследовали аварийный участок и огородили место провала. Ремонт проведут открытым способом. На время работ перекроют две полосы в направлении улицы 40-летия Победы. Ограничения затронут участок протяженностью около 100 м.
Движение организуют по оставшейся полосе в реверсивном режиме. Для регулирования транспортного потока установят временные светофоры, которые будут поочередно пропускать автомобили в обоих направлениях.
Троллейбусы продолжат ходить по действующим маршрутам. Для обеспечения их проезда специалисты МУП «КТТУ» заранее перенесут контактную сеть.
Завершить ремонт коллектора планируют до конца ноября 2026 года.