Режим беспилотной опасности введен на Ямале

В данный момент аналогичный режим действует почти во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО) — в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра). Опасность атаки БПЛА по всему Уралу в последний раз объявляли 8 октября, на Ямале — 13 октября.