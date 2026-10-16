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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Урал

Режим беспилотной опасности введен на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) объявлена беспилотная опасность, сообщили в окружном правительстве. «Призываем всех сохранять спокойствие. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112»,— говорится в сообщении.

Александр Казаков / Коммерсантъ

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В данный момент аналогичный режим действует почти во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО) — в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра). Опасность атаки БПЛА по всему Уралу в последний раз объявляли 8 октября, на Ямале — 13 октября.
Ирина Пичурина