В Ростовской области землю разрешат выкупать за 10–50% кадастровой стоимости
В Ростовской области меняют порядок определения цены земельных участков, находящихся в государственной собственности или неразграниченной государственной собственности, при их продаже без торгов собственникам расположенных на них зданий и сооружений. Базовая цена составит 50% кадастровой стоимости, для отдельных категорий земли предусмотрены ставки 10% и 30%. Соответствующая информация содержится в постановлении правительства, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Согласно документу, ставка в размере 10% кадастровой стоимости будет применяться при продаже участков гражданам, владеющим расположенными на них объектами недвижимости, предназначенными для индивидуального жилищного строительства, размещения блокированных жилых домов, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов, садоводства и размещения гаражей для собственных нужд.
Цена в размере 30% кадастровой стоимости предусмотрена для участков с отдельными видами разрешенного использования, в том числе связанными с производственной, складской и иной коммерческой деятельностью. Конкретная ставка будет зависеть от вида разрешенного использования, указанного в Едином государственном реестре недвижимости.
Если в ЕГРН содержатся сведения о нескольких видах разрешенного использования, предусматривающих разные ставки, цена будет рассчитываться исходя из того вида использования, который обеспечивает ее максимальный размер.
Также устанавливается порядок определения цены участка, если заявление о его выкупе в общую долевую собственность подают несколько собственников зданий, сооружений или помещений в них. В таком случае стоимость распределяется пропорционально долям в праве собственности, если иное не предусмотрено соглашением всех правообладателей или решением суда.
Изменения касаются порядка расчета стоимости земли при ее продаже без торгов. Они не устанавливают единую цену для всех участков: применяемая ставка зависит от категории покупателя и разрешенного использования земли.