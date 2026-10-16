В Ростовской области землю разрешат выкупать за 10–50% кадастровой стоимости

Также устанавливается порядок определения цены участка, если заявление о его выкупе в общую долевую собственность подают несколько собственников зданий, сооружений или помещений в них. В таком случае стоимость распределяется пропорционально долям в праве собственности, если иное не предусмотрено соглашением всех правообладателей или решением суда.