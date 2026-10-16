На медиафорум E1 в Екатеринбург приедет Ксения Собчак
На площадке отеля Hyatt Regency в Екатеринбурге 20 октября пройдет медиафорум E1, посвященный изменениям в медиабизнесе. Его главными участниками станут журналистка Ксения Собчак и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Мероприятие приурочено к 30-летию редакции портала E1.ru, сообщили организаторы.
В программе запланированы открытые диалоги, дискуссии, мастер-классы и разборы реальных кейсов для журналистов, маркетологов, PR-специалистов и представителей медиабизнеса.
Дмитрий Губерниев выступит в качестве модератора в открытом диалоге на тему «Кризис доверия. Как его преодолеть» и поговорит о том, как работать с критикой и негативом. В событии примут участие креативный директор по стратегическим коммуникациям «Шкулев Холдинга» Оксана Маклакова, директор портала 66.RU и бизнес-портала РБК в УрФО — Богдан Кульчицкий, главный редактор «Фонтанка.ру» Александр Горшков и другие эксперты.
Ксения Собчак выступит с темой «Границы свободы, коммуникации в конфликтной повестке. Медиа, GR и PR в 2027 году». Отдельные сессии в этот день будут посвящены созданию телевизионных шоу и рейтингам, вирусному контенту, поведению аудитории, работе с ИИ, дипфейкам и новым инструментам в маркетинге.
Среди гостей форума заявлены редактор шоу Андрея Малахова Валерия Машьянова, PR-директор Ольги Бузовой и Люси Чеботиной Антон Богославский. Вместе с ведущими маркетологами российских компаний они расскажут, как меняется поведение аудитории, где сегодня живет внимание пользователей, что делать брендам, чтобы оставаться заметными, как создавать вирусный креатив и работать с ИИ на медиарынке.