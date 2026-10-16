На медиафорум E1 в Екатеринбург приедет Ксения Собчак

Дмитрий Губерниев выступит в качестве модератора в открытом диалоге на тему «Кризис доверия. Как его преодолеть» и поговорит о том, как работать с критикой и негативом. В событии примут участие креативный директор по стратегическим коммуникациям «Шкулев Холдинга» Оксана Маклакова, директор портала 66.RU и бизнес-портала РБК в УрФО — Богдан Кульчицкий, главный редактор «Фонтанка.ру» Александр Горшков и другие эксперты.