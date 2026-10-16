В Оренбурге назначили нового начальника президентского кадетского училища
Пост занял выпускник бывшей «зенитки»
В Оренбурге назначили нового начальника первого в России Оренбургского президентского кадетского училища. Им стал Андрей Ведерников — выпускник Оренбургского высшего зенитного ракетного командного училища, полковник запаса. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.
До нового назначения господин Ведерников занимал пост заместителя начальника по учебной работе. А в 2009–2010 годах возглавлял рабочую группу по подготовке к открытию первого президентского кадетского корпуса на базе расформированного зенитного училища.
«В 2024 году по инициативе Андрея Валерьевича училище получило лицензию на программы профессионального обучения. Здесь имеют возможность обучаться по профессии «Оператор БАС» не только воспитанники училища, но и слушатели из довузовских образовательных организаций Минобороны России», — отметил господин Солнцев.
Ранее начальником училища была генерал-майор Татьяна Машковская, которая занимала этот пост с 2010 года — с самого основания учебного заведения. По итогам сентябрьских выборов госпожа Машковская стала депутатом Госдумы. Ранее ее кандидатуру поддержал губернатор.