В Оренбурге назначили нового начальника президентского кадетского училища

«В 2024 году по инициативе Андрея Валерьевича училище получило лицензию на программы профессионального обучения. Здесь имеют возможность обучаться по профессии «Оператор БАС» не только воспитанники училища, но и слушатели из довузовских образовательных организаций Минобороны России», — отметил господин Солнцев.