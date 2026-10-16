«Лукманов хор», «Фауст», «Динамо» и «Руки Вверх! 2»
Что посмотреть в Уфе с 17 по 23 октября: концерты, спектакли, спорт и кино
В ближайшую неделю в Уфе выступят «Лукманов трибьют» и «Лукманов хор», состоятся концерты «Русский рок с оркестром» и «Реинкарнация уфимского рока 80-х», а также пройдет концерт ко Дню национального танца. В театрах спектакли: «Слишком женатый таксист», «Похищение девушки», «Отель „Филадельфия“», «Айболит и Бармалей», «Фауст», «Вредный элемент», «Вий». Любителей баскетбола ждут на домашних играх команды «Динамо». В кинотеатрах ожидаются пять кинопремьер: «Руки Вверх! 2», «Вкускилл», «Подводная братва. На страже рифа», «Любовь моя» и «До последнего грамма».
Концерты
18 октября в MusicHall 27 «Лукманов трибьют» и «Лукманов хор» выступят на одной сцене. Певец и шоумен Дамир Лукманов приглашает всех желающих вместе со своим коллективом исполнить хором известные и популярные песни: «Крылатые качели», «Верхом на звезде», «На заре», «Любите, девушки», «Ты неси меня, река» и другие.
В тот же вечер, 18 октября, в Башгосфилармонии прозвучит «Русский рок с оркестром». В концерте принимают участие уфимские музыканты и исполнители: группа «Теплеет», Ксения Меньщикова и Марсель Амикачев. В программе — хиты русского рока, любимые песни конца 1990-х — начала 2000-х.
Концерт ко Дню национального танца состоится 21 октября в ГКЗ «Башкортостан». В концерте примут участие профессиональные ансамбли республики: Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова, ансамбль танца «Уралтау» Учалинской филармонии, ансамбль танца «Тангаур» Нефтекамской филармонии, ансамбль народного танца «Сибай» Сибайского концертно-театрального объединения и театр танца Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения.
«Реинкарнация уфимского рока 80-х» произойдет в «Доме печати» 23 октября. На сцену выйдут музыканты, для которых уфимская рок-сцена 80-х была не просто частью биографии: Владислав Сенчилло, Рустем Ризванов, Сергей Оськин, Руслан Капитонов, Сергей Ручкин (вокал). Все участники проекта — выпускники Уфимского училища искусств. Отдельная страница этой истории связана с группой «ДДТ»: Владислав Сенчилло и Рустем Ризванов принимали участие в создании альбома «Периферия».
Певица Замира Ражапова выступит 23 октября во Дворце молодежи с новой программой «Эй, язмыш, язмыш!». Зрителей ожидает не просто музыкальный вечер, а концерт-стендап, где артистка предстаёт в новом амплуа.
Спектакли
«Слишком женатый таксист» выйдет на сцену Городского дворца культуры 17 октября. Случайная авария выбивает Джона Смита из графика его жизни и запускает череду нелепых ситуаций, которые к финалу перерастают в один большой абсурд. Заурядный таксист на деле оказывается не таким уж и простым. У него два дома и две жены, которые даже не догадываются о существовании друг друга. На боевой Мэри герой женился в мэрии, с инфантильной Барбарой венчался в церкви. К одной приезжает после дневной смены, к другой — после ночной. Живет по четкому закодированному плану, который до этого момента никогда не нарушал. Постановка — Московский театр комедии.
В Башкирском театре драмы 17 октября состоится «Похищение девушки». Главные герои — участники любовного треугольника. Красавица Ямиля не отдаёт явного предпочтения ни одному из двух кавалеров — ни пожарному Мухаметше, ни трактористу Кутлуахмету. Кутлуахмет решается на отчаянный шаг — похитить любимую девушку.
Спектакль «Отель „Филадельфия“» можно будет посмотреть 18 октября в Городском дворце культуры. В центре истории — обаятельный женатый бизнесмен, который встречается со своей новой пассией в отеле «Филадельфия», в то время как его непробиваемая легенда об отсутствии на работе и дома кажется безупречной. Однако судьба имеет свои планы, и во время одной из таких встреч все герои оказываются в одно время, в одном месте.
18 октября в Молодежном театре покажут мюзикл для детей «Айболит и Бармалей». Зажигательная, запоминающаяся и весёлая музыка, а также встреча с интересными, забавными героями не оставят никого равнодушными, указано в афише.
«Фауст» выйдет на сцену Башоперы 21 и 22 октября. Смелая постановка Георгия Исаакяна приглашает зрителя в увлекательное путешествие по современному полубезумному миру. Реальная действительность — зависимость от мобильных телефонов и паутины интернета. Пустые сообщения, к сожалению, не могут заменить живое общение, люди наполнены одиночеством и чувством опустошенности.
22 октября в Русском драмтеатре состоится спектакль «Вредный элемент». Безработный актёр Щукин, его дочь Лида и молодой писатель Травлин переживают непростые времена: нет денег, нет ролей, не рождается новый сюжет. И вот в их квартире появляется «коммерсант новейшей формации» Наважин…
23 октября в Башгосфилармонии состоится премьера сезона — спектакль «Вий». Первое произведение, в котором на фоне настоящих мистических ужасов происходит борьба света и тьмы, добра и зла. Инсценировка сделана с огромным почтением и любовью к Николаю Гоголю, и при этом спектакль не скучный пересказ великой повести классика, а энергичная постановка в стиле хоррор с пластикой и танцами, спецэффектами.
Спорт
21 и 22 октября уфимский баскетбольный клуб «Динамо» проведёт матчи с брянской «Десной» и «Факелом Ямал». Встреча с «Десной» состоится в спорткомплексе «Динамо», а с «Факелом Ямал» — во Дворце борьбы.
Кино
В кинотеатрах Уфы состоятся пять кинопремьер.
Музыкальный фильм «Руки Вверх! 2». Спустя 30 лет после начала истории группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков вместе с детьми возвращается к воспоминаниям о своей молодости — первой любви, первых больших мечтах, дружбе, семье и пути к сцене. В ролях: Сергей Жуков, Влад Прохоров, Илья Русь, Ангелина Стречина, Регина Бурд, Ника Жукова, Энджел Жуков и другие.
Ужасы «Вкускилл». Круглосуточный магазин «ЭниМарт» в Токио — идеальный механизм: все лежит на своих местах, сотрудники следуют инструкциям, а порядок должен быть сохранён любой ценой. Помощник управляющего Сакаи давно научился без эмоций обслуживать покупателей и не задавать лишних вопросов. Но появление новой сотрудницы ломает привычную рутину — и оказывается, что некоторые правила лучше не нарушать. Вскоре за стерильным фасадом магазина начинает проступать нечто зловещее, а привычная смена постепенно превращается в кошмар. В ролях: Сета Сомэтани, Эрика Карата, Масахико Нисимура.
Мультфильм «Подводная братва. На страже рифа». Молодой горбатый кит Винсент вместе с командой друзей отправляется в опасное путешествие к неизведанным глубинам океана. Впереди их ждут таинственные подводные миры, серьёзные испытания и встреча с древним монстром, наводящим ужас на морских обитателей. Чтобы спасти океан, друзьям предстоит проявить смелость, преодолеть свои страхи и понять, что настоящая сила рождается из дружбы и веры друг в друга.
Драма «Любовь моя». Эстебан, успешный режиссер, работает над новым амбициозным проектом и предлагает главную роль своей дочери Эмилии, с которой не общался 13 лет. Для него это шанс вновь сблизиться с Эмилией и помочь ей с карьерой. Однако старые обиды становятся испытанием для всей команды, когда съёмки перерастают в эмоциональную схватку двух близких и одновременно чужих людей. В ролях: Хавьер Бардем, Виктория Луэнго, Мелина Мэтьюз, Марина Фоис, Малена Вилья и другие.
Боевик «До последнего грамма». Мерфи разлучают с дочерью, чтобы он отбыл тюремный срок. Начальник тюрьмы предлагает ему и нескольким другим заключенным возможность обрести свободу в обмен на участие в опасной операции по контрабанде золота. Мерфи отправляется в путь вместе с людьми, которым нельзя доверять. И чем глубже они увязают в деле, тем очевиднее становится: человеческая жадность тяжелее золота. В ролях: Итан Хоук, Рассел Кроу, Джулия Джонс, Остин Амелио, Лукас Тоннесен и другие.