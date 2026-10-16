«Лукманов хор», «Фауст», «Динамо» и «Руки Вверх! 2»

«Слишком женатый таксист» выйдет на сцену Городского дворца культуры 17 октября. Случайная авария выбивает Джона Смита из графика его жизни и запускает череду нелепых ситуаций, которые к финалу перерастают в один большой абсурд. Заурядный таксист на деле оказывается не таким уж и простым. У него два дома и две жены, которые даже не догадываются о существовании друг друга. На боевой Мэри герой женился в мэрии, с инфантильной Барбарой венчался в церкви. К одной приезжает после дневной смены, к другой — после ночной. Живет по четкому закодированному плану, который до этого момента никогда не нарушал. Постановка — Московский театр комедии.