Картина преступления сложилась по номерам

Завершился судебный процесс по делу бывшего начальника управления ГИБДД по Красноярскому краю Андрея Сиротинина, занимавшего эту должность с августа 2022-го по декабрь 2024 года. Как рассказали в прокуратуре региона, его признали виновным в получении взяток (ч. 3 и ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286) и дали 10 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 4 млн руб. В течение шести лет после освобождения ему запретили работать в правоохранительных органах и на госслужбе.