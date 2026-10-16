Картина преступления сложилась по номерам
Экс-начальник ГАИ Красноярского края получил 10 лет за взятки
Суд Красноярска приговорил к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 4 млн руб. экс-начальника региональной Госавтоинспекции полковника Андрея Сиротинина. Он обвинялся в том, что за взятки помогал с получением «красивых» автомобильных госномеров. Например, один покупатель раскошелился на 350 тыс. руб. за табличку с номером 001. Бывший главный красноярский гаишник вину не признал.
Завершился судебный процесс по делу бывшего начальника управления ГИБДД по Красноярскому краю Андрея Сиротинина, занимавшего эту должность с августа 2022-го по декабрь 2024 года. Как рассказали в прокуратуре региона, его признали виновным в получении взяток (ч. 3 и ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286) и дали 10 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 4 млн руб. В течение шести лет после освобождения ему запретили работать в правоохранительных органах и на госслужбе.
Суд конфисковал у бывшего начальника ГИБДД iPhone 15 Pro Max, часы Apple Watch, планшет iPad Pro, телевизор, бытовую технику, два охотничьих ружья, автоприцеп, подарочный кинжал и 85 тыс. руб. Кроме того, сохранен до исполнения приговора в части уплаты штрафа арест на квартиру и Toyota Camry. Лишать экс-полицейского звания полковника, на чем настаивала прокуратура, суд не стал.
По информации ГСУ Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, Андрея Сиротинина задержали в январе 2025 года. На основании материалов УФСБ в отношении бывшего полицейского возбудили дело и заключили его под стражу.
Расследование установило, что обвиняемый в бытность руководителем региональной Госавтоинспекции за взятки помогал автовладельцам с получением «красивых» госномеров. С февраля по октябрь 2024 года за выдачу 11 номеров с желаемой комбинацией букв и цифр он лично и через посредника якобы получил в общей сложности 975 тыс. руб. Один автовладелец, которому приглянулся номер серии 001, выложил за него 350 тыс. руб. В последующем его приговорили к штрафу 900 тыс. руб. за дачу взятки.
Кроме того, указывается в деле, весной 2024 года начальник ГИБДД приказал подчиненным обеспечить его знакомому успешную сдачу теории на право управления транспортным средством. Для этого в экзаменационный класс специально пришел бывший сотрудник ГАИ, который подсказывал ответы. Испытуемый, незаконно получивший водительское удостоверение, в благодарность отремонтировал квартиру Андрея Сиротинина, потратив около 100 тыс. руб. В жилище дорожного полицейского он частично отшпаклевал стены, изготовил дверные проемы и сделал черновую отделку.
Также, говорится в деле, в 2024 году глава краевой ГИБДД за взятку освободил своего приятеля от привлечения к административной ответственности за излишне темную тонировку на машине. Полковник поручил подчиненным «подчистить» служебную базу ГИБДД, стерев данные о вынесенных требованиях снять тонировочную пленку. В качестве ответного жеста нарушитель поменял в квартире полицейского электропроводку на общую сумму около 120 тыс. руб. Все выдвинутые против него обвинения бывший полицейский отрицает