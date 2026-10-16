Банду вымогателей задержали в Нижнем Новгороде
Полиция и сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Новгороде банду вымогателей, которая нападала на бизнесменов. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Лидером предполагаемых преступников следствие считает участника международного общественного движения, запрещенного в РФ. В 2025 году он нашел шестерых сообщников, которые совершали вооруженные нападения на коммерсантов. Они вымогали у них от 450 тыс. до 850 тыс. руб.
Подозреваемые арестованы, в отношении них расследуются уголовные дела о бандитизме, незаконном обороте оружия и вымогательстве (ст. 209, 222 и 163 УК РФ). Один из предполагаемых преступников стал фигурантом уголовного дела об организации экстремистского сообщества по ст. 282.1 УК РФ.