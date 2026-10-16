Банду вымогателей задержали в Нижнем Новгороде

Лидером предполагаемых преступников следствие считает участника международного общественного движения, запрещенного в РФ. В 2025 году он нашел шестерых сообщников, которые совершали вооруженные нападения на коммерсантов. Они вымогали у них от 450 тыс. до 850 тыс. руб.