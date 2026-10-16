В Ленобласти ищут подрядчика для реконструкции кирхи в Приморске
Комитет государственного заказа Ленинградской области опубликовал извещение о поиске подрядчика для реконструкции Кирхи Марии Магдалины в Приморске. Проект предусматривает создание общественного пространства с внедрением в сложившуюся конструктивную структуру здания. После завершения проекта, в Кирхе будет организован концертно-выставочный центр как с постоянными, так и с временными выставками.
По данным одного из официальных операторов для проведения госзакупок в России «РОСЭЛТОРГ», прием заявок будет осуществляться до 30 октября 2026 года, а сумма контракта составит 350,7 млн рублей. Обеспечение контракта составляет 17,5 млн рублей. Итоги конкурса будут подведены 5 ноября 2026 года.
Несмотря на то, что разработка проекта компанией «М.Г. Прайват Реконстракшн» была завершена, а сам проект прошел экспертизу и был полностью готов еще в 2023 г., подрядчик на выполнение работ не был найден. 22 октября 2025 года ГКУ «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» опубликовала извещение о начале конкурса по данному проекту, но желающих участвовать в закупке не нашлось. При первой попытке найти подрядчика начальная (максимальная) цена составляла 310,7 млн рублей.
Максим Филипович, представитель компании «М.Г. Прайват Реконстракшн», рассказывает, что в ходе реконструкции планируется освободить внутренний объем здания от поздних наслоений, открыть систему ребристых сводов, восстановить декоративно-художественное решение интерьера и его элементов на период 1094-1927 годов: хоры (балкон), кафедру, скамьи, напольное покрытие, орнаментальные росписи ребер сводов. Декоративные элементы интерьера, такие как витражи, орган, алтарная преграда и престол данным проектом не восстанавливаются. «В проекте приспособления кирхи под выставочную деятельность главный акцент — сохранение исторического облика здания»,— комментирует он.
Кирха Марии Магдалины находится в Приморске на берегу Финского залива, где до войны был финский портовый поселок Квиста. Лютеранский храм в стиле северного модерна построили по проекту Йозефа Стенбека и осветили в начале XX века. При Николае II в 1905 году приход получил орган, а позже в алтарном окне появился витраж с Христом и ангелами. В ХХ веке Кирха была разрушена в результате войн, затем в 1946 году переквалифицирована в клуб моряков, а позже в 1948 году в дом культуры. Сегодня в здании Кирхи Марии Магдалины работает краеведческий музей.