В Ленобласти ищут подрядчика для реконструкции кирхи в Приморске

Кирха Марии Магдалины находится в Приморске на берегу Финского залива, где до войны был финский портовый поселок Квиста. Лютеранский храм в стиле северного модерна построили по проекту Йозефа Стенбека и осветили в начале XX века. При Николае II в 1905 году приход получил орган, а позже в алтарном окне появился витраж с Христом и ангелами. В ХХ веке Кирха была разрушена в результате войн, затем в 1946 году переквалифицирована в клуб моряков, а позже в 1948 году в дом культуры. Сегодня в здании Кирхи Марии Магдалины работает краеведческий музей.