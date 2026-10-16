Девять бывших сотрудников ФБР подали иск к администрации Трампа

Как утверждают истцы, их уволили без предварительного уведомления, без каких-либо проверок и внутренних расследований, не выслушав никаких доводов и не дав возможности опротестовать решение руководства. Как заявил адвокат, истцы были уволены незаконно «только для того, чтобы удовлетворить личное чувство мести президента». Бывшие агенты также считают, что их увольнение могло поставить под угрозу работу ведомства, учитывая их обширный опыт — на девятерых «более века» — и участие в таких расследованиях, как теракт на Бостонском марафоне в 2013 году и первая попытка покушения на президента Трампа.