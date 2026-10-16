Девять бывших сотрудников ФБР подали иск к администрации Трампа
Девять уволенных сотрудников ФБР подали иск в федеральный суд в Вашингтоне (округ Колумбия) к администрации Дональда Трампа. Как сообщает ABC News, истцы требуют восстановления в должностях, выплаты компенсаций и признания увольнений незаконными. Ответчиками по делу выступают лично директор бюро Кэш Пател и генеральный прокурор Тодд Бланш.
В момент увольнения в феврале 2026 года сотрудники бюро занимались расследованием дела о ненадлежащем обращении Дональда Трампа с секретными документами. Тогда выяснялись обстоятельства того, как господин Трамп после окончания своего первого президентского срока оставил у себя ряд секретных документов, являющихся собственностью правительства США, и хранил их у себя в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.
Как утверждают истцы, их уволили без предварительного уведомления, без каких-либо проверок и внутренних расследований, не выслушав никаких доводов и не дав возможности опротестовать решение руководства. Как заявил адвокат, истцы были уволены незаконно «только для того, чтобы удовлетворить личное чувство мести президента». Бывшие агенты также считают, что их увольнение могло поставить под угрозу работу ведомства, учитывая их обширный опыт — на девятерых «более века» — и участие в таких расследованиях, как теракт на Бостонском марафоне в 2013 году и первая попытка покушения на президента Трампа.
В марте 2026 года трое других уволенных сотрудников ФБР также подали иск к администрации Трампа. По словам истцов, их уволили за то, что они работали в команде специального прокурора Джека Смита, рассматривавшего в 2023 году обвинения в адрес господина Трампа во вмешательстве в выборы 2020 года. Разбирательство по этому иску пока продолжается. Администрация Трампа добивается его отклонения судом на том основании, что увольнения были законными.