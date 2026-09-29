В Курской области ищут шестерых судей и трех председателей судов

Квалификационная коллегия судей (ККС) Курской области 29 сентября объявила об открытии девяти вакантных должностей, в числе которых должности председателей Мантуровского и Октябрьского райсудов, а также председателя Ленинского районного суда Курска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Помимо этого, открыты вакансии:

судьи Курского областного суда;

двух судей Ленинского районного суда Курска;

судьи Советского районного суда Курской области;

мирового судьи участка №1 Октябрьского судебного района Курской области;

мирового судьи участка №6 судебного района Центрального округа Курска.

Заявки и документы от соискателей будут принимать до 29 октября включительно.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Первый кассационный суд общей юрисдикции направил в Орловский облсуд уголовное дело бывшего зампреда Ленинского райсуда Курска Ольги Петровой, которая обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Денис Данилов