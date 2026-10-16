В Ставропольском крае выявили признаки картеля на рынке транспортирования ТКО

Ставропольское управление ФАС выявило признаки картельного сговора на рынке транспортирования твердых коммунальных отходов (ТКО) с участием 12 хозяйствующих субъектов. По данным ведомства, шесть компаний и семь индивидуальных предпринимателей координировали действия при участии в торгах, что могло ограничить конкуренцию и повлиять на формирование цен.