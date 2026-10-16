В Ставропольском крае выявили признаки картеля на рынке транспортирования ТКО
Ставропольское управление ФАС выявило признаки картельного сговора на рынке транспортирования твердых коммунальных отходов (ТКО) с участием 12 хозяйствующих субъектов. По данным ведомства, шесть компаний и семь индивидуальных предпринимателей координировали действия при участии в торгах, что могло ограничить конкуренцию и повлиять на формирование цен.
В числе участников предполагаемого соглашения — ООО «Эко-Сити», ООО «Полигон-Сервис», ООО «Эко-регион», ООО «Эко-Сити ПР», ООО «Эко-Сервис» и семь индивидуальных предпринимателей.
Ключевым доказательством возможного сговора в УФАС назвали наличие у участников общей инфраструктуры, а также единых технических и логистических мощностей. По версии ведомства, это фактически привело к отказу компаний от самостоятельного поведения на рынке.
Участники соглашения подавали заявки на участие в торгах, однако не конкурировали друг с другом. Такая схема, считают в антимонопольной службе, позволяла заранее определять победителя и искусственно поддерживать цены на услуги. В результате торги могли утратить экономический смысл, а бюджетные средства — расходоваться неэффективно.
В случае установления нарушения участникам грозят оборотные штрафы по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ.